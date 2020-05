Le Festival les Aventuriers de la Mer lance la 5e édition du Prix des Initiatives Maritimes

France Bleu Breizh Izel partenaire Radio Officielle des Aventuriers de la Mer à Lorient

Vous avez un projet maritime innovant, citoyen, soucieux d’environnement et/ou en lien avec le développement économique du territoire ?

🌊Le Prix Région Bretagne : deux dotations de 5 000 €.

🌊Le Prix Fondation de la Mer : dotation de 1 500 €.

🌊Le Prix Crédit Maritime Grand Ouest : dotation de 750 €

🌊Le Prix AudéLor : Conseils et accompagnement de projets.

🌊Le Prix Explore : Accompagnement sur le montage de projet.

🌊Le Prix Ekosea : Accompagnement de projet sur le financement participatif.

10 candidats seront sélectionnés pour participer à la Soirée Prix des Initiatives Maritimes à la Cité de la Voile Éric Tabarly, vendredi 9 octobre (en s'adaptant aux conditions, bien sûr ...)

Inscriptions par ici jusqu’au 11 septembre 2020

Les Aventuriers de la Mer 2020 à Lorient

LES AVENTURES MARITIMES DU XXIe SIECLE La mer est toujours un territoire d’aventures, d’inconnus, d’explorations… 90 % des fonds ne sont pas cartographiés. 90% des espèces marines ne sont pas répertoriées. L’Océan est le dernier espace frontière d’aujourd’hui.

RENCONTRER - celles et ceux qui explorent les océans, dernier espace frontière de notre planète bleue - celles et ceux qui innovent pour changer les regards et susciter des pratiques environnementales plus respectueuses - celles et ceux qui enchantent le monde car le rêve donne l’énergie d’avancer contre vents et marées

ÉCHANGER Entre ceux et celles qui se partagent la mer, qu'ils soient de la course au large, de la pêche, de la construction navale, des expéditions scientifiques … ou simples citoyens de la Planète Mer. Au programme : des rencontres, le Prix des Initiatives Maritimes, des ateliers pour les écoles avec la Fête de la Science, des projections, du spectacle vivant, des expositions, des visites de bateaux ...

Le Festival les Aventuriers de la Mer lance avec ses partenaires la 5e édition du Prix des Initiatives Maritimes

DÉCOUVRIR ET ACCOMPAGNER ... des projets ambitieux, innovants, soucieux d’un engagement citoyen, conscients à la fois de la fragilité de l’environnement maritime mais aussi de son extraordinaire potentiel ! Les Aventuriers de la Mer lancent la 5e édition du Prix des Initiatives maritimes, avec ses partenaires Région Bretagne, Fondation de la Mer, Audélor, Explore et Ekosea.