Le festival nantais Aux heures d'été

Festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été éclaire l’été nantais depuis quinze ans, avec plus de 35 propositions dans les parcs et jardins de la ville. Dans une ambiance douce et conviviale, des artistes du monde entier sont invités à jouer, parfois pour des créations inédites à Nantes. En avril dernier, l’édition telle qu’elle était prévue s’est vue impactée par la crise sanitaire. La programmation a largement été remaniée, la durée écourtée et enfin, les jauges ont dû être très réduites. Mais le festival aura bel et bien lieu ! Cécilia Guénégo, programmatrice et responsable du festival "Aux heures d'été" :

Cette édition 2020 est donc exclusivement composée de la programmation hexagonale prévue cette année. L'équipe, de la programmation du festival Aux heures d'été, a même décidé de s'amuser de la situation en proposant : Les Cartes Postales Vivantes du Confinement. Cécilia Guénégo

Etienne Cabaret venu de la culture traditionnelle bretonne et Christophe Rocher qui vient lui des musiques improvisées sont depuis longtemps sortis de leur pré carré pour créer un langage commun. Odeia n’a ni langue, ni terre esthétique attitrées ! Douar Trio mêle le jazz aux musiques traditionnelles orientales comme si ces musiques étaient jumelles ! Gabriel Kinsa nous envoûte avec les histoires congolaises de son enfance ! Et Peemaï plonge son jazz-rock dans le blues du Laos ! Une programmation hexagonale qui est aussi la promesse d’un voyage et d’une porte sur l’ailleurs.

Ne pensez pas que c’est un lot de consolation, c’est plutôt une occasion de montrer la diversité qui fait la richesse de notre pays !

Festival Aux heures d'été du 21 juillet au 14 août dans les parcs et jardins de la ville de Nantes. Toutes les infos sur www.auxheuresete.com

