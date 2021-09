Le festival NOTES EN VERT revient à Périgny près de La Rochelle les 17,18 et 19 septembre !

NOTES EN VERT, c'est 2 soirs de concerts avec VENDREDI 17/09 sur la grande scène :

SLIM PAUL

Ancien membre de Scarecrow, groupe de hip-hop blues toulousain, les cordes de sa guitare feront vibrer le public des rues françaises aux plus grandes scènes internationales. C’est un blues déchiré et intimiste qu’il nous propose de découvrir sur les planches des Notes en Vert à travers son dernier album solitaire.

BOOBOO'ZZZ ALL STARS

La formation émerge en 2013 sur la scène du Booboo’zzz Bar bordelais lors de jam reggae. Aujourd’hui, ils réinterprètent des musiques françaises et internationales en surfant sur leurs influences reggae et soul jamaïcaine, partageant avec nous un véritable voyage à travers les époques et les styles.

SERGENT GARCIA

Puisant ses premières inspirations dans le rock et le punk, c’est dans les années 90 que l’artiste marque un nouveau tournant dans sa carrière et développe le style Raggamuffin aux sonorités latino, reggae et jazz. Le groupe aujourd’hui composé de douze musiciens nous transmet une incroyable énergie à travers des chants latino-espagnols festifs et animés.

VALERY BOSTON

Valery Boston, c’est l’anti‐Wonderwoman qui s’assume. De la chanson ‐ ça oui! ‐ souvent drôle,

enveloppée d’un patchwork d’influences riches et contrastées, ayant pour fil conducteur une

voix aux accents jazzy, et un groove irrésistible. Du jazz à la musette, en passant par le funk et

le reggae, sa musique est à l’image de qui elle est : colorée, riche, festive et positive.

Et samedi 18/09 :

KOLINGA

Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo cher à la chanteuse Rébecca M’Boungou, la musique de Kolinga, qui puise dans les racines de la «Black Music», n’en est que plus intense et généreuse. Avec elle, Arnaud Estor à la guitare, Jérôme Martineau-Ricotti à la batterie, Nico Martin à la basse, Jérémie Poirier-Quinot aux claviers, choeurs et flûte traversière et enfin Vianney Desplantes à l’euphonium et au flugabone, sont autant de personnalités musicales éloignées qui en vérité parlent le même langage, celui de la musique ressentie, du groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés.

VANUPIÉ

Après avoir côtoyé pendant 10 ans le milieu de la publicité, Vanupié a quitté son travail, sa vie et est parti à l’aventure. Les dix années qui suivent, ce chanteur à la voix extraterrestre travaille son univers : de la Soul, de la Pop, une touche de Reggae venant épicer tantôt sa voix, tantôt sa musique.

Après avoir enchaîné les premières parties d’artistes tels que Shaka Ponk, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, Groundation… Vanupié est désormais incontournable sur la scène reggae française et ses festivals.

MOUSS & HAKIM (ZEBDA, LES MOTIVÉS...)

Mouss et Hakim est un duo formé par deux frères : Mustapha et Hakim Amokrane. C’est au fil de leur parcours que leurs différentes identités se dévoilent : frondeurs avec Zebda, internationalistes avec 100% Collègues, partisans avec Motivés, émancipés avec leur album duo Mouss et Hakim ou Le contraire, justiciers de la mémoire avec Origines Contrôlées.

LEE ROY KING

Lee Roy King est un chanteur, d'origine caribéenne (Haïti, Martinique). Né d'une famille mélomane, il grandit et se forme à la musique à Paris. Après le conservatoire et l'école de jazz, il est le leader et le fondateur de différentes formations et concepts de soirées ERE FREE, NEW ROOTS et ... LEE ROY & FRIENDS !!

Notes en vert à Périgny, c'est aussi :

- un Village-nature pendant une journée, familiale et conviviale qui sensibilise petits et grands à la protection de l'environnement. Diverses associations locales y proposent plus de 40 animations gratuites de 10h à 18h. Cette année, le choix s’est tourné vers la thématique « En route vers le Zéro déchet ». Les associations présentes s’en inspirent pour organiser des ateliers ludiques et pédagogiques.

un village marchand qui sert aussi à rapprocher des producteurs locaux et des consommateurs soucieux de sauvegarder l'environnement. Agriculteurs bio, artisans créateurs et acteurs du commerce équitable répondent aux attentes des visiteurs dans un village marchand libre d'accès du vendredi après-midi au dimanche après-midi.

Le festival Notes-en-vert 2021 vous attend dans le parc des Coureilles à Périgny tout près de La Rochelle les 17 et 18 septembre. Un évènement France Bleu La Rochelle .