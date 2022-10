Le Festival photo de Montier-en-Der fête ses 25 ans cette année !

Bien plus qu'un simple festival de photo, le Festival photo de Montier-en-Der met en relation le public avec les photographes et lui permet également de découvrir des expositions, d'assister à des conférences ou de visionner des films animaliers, notamment. Un festival unique en Europe, et surtout un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d'animaux et de nature...

Le palmarès du concours photo 2022 sera également dévoilé durant le festival, et les lauréats, mis en avant.

L'éducation, fer de lance du festival

Le Festival photo de Montier-en-Der se veut également éducatif : grâce à de nombreuses actions éducatives, l'équipe du festival, l'AFPAN l'or vert, veut donner à la nouvelle génération les clés pour acquérir un comportement environnemental responsable et solidaire. De nombreux chanteurs et ateliers en lien avec la nature et l'environnement, à destination du jeune public, sont ainsi organisés dans le cadre du Festival photo de Montier-en-Der. Grâce à la mobilisation des divers acteurs de la filière et des équipes éducatives, plus de 3500 scolaires sont accueillis chaque année durant toute la durée du festival, ce qui est prometteur pour les enjeux écologiques de l'avenir.

L'ensemble de la programmation est disponible sur le site officiel de l'évènement.

Les parrains de l'édition 2022 sont Marc Giraux (auteur et porte-parole de l' ASPAS , association protection des animaux sauvages), Steve McCurry (photographe) et Francis Hallé (biologiste et botaniste).

Comment s'y rendre ?

Pour connaître les modalités d'accès au festival, les tarifs ou encore les hébergements et restaurations existants sur le site, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée du festival.

Le 25e Festival international de la photo animalière et de nature, sis à Montier-en-der, aura lieu du 17 au 20 novembre.

On espère que vous serez nombreux à vous y rendre, histoire d'en prendre plein les yeux et de découvrir la nature sous un nouvel angle.