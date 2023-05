Le festival Urban Roads avec France Bleu Besançon

🎉 La première édition de l'Urban Roads Festival à Quingey

Lors du premier week-end de mai, France Bleu Besançon vous emmène au Festival Urban Roads. Ouvert à tous, la volonté du festival est de faire découvrir différentes formes d'arts urbains comme la musique, le graff, le sport et la peinture. Pour s'y rendre, la fête se passe du vendredi 5 mai au samedi 6 mai, au bord de la route de Liesle (D17), dans la zone industrielle de la Blanchotte à Quingey. Le festival ouvre ses portes et dévoile sa scène avec ses stands de restaurations, de mersh, son bar, et même sa plateforme PMR. Le festival inclut tout le monde dans son univers éco-responsable qui promet de changer l'image de l'art urbain en le faisant découvrir pendant ses deux jours d'ouverture.

L'Urban Roads Festival : un festival local ⬇

Installé dans le département du Doubs, l'Urban Roads Festival met en avant les arts urbains grâce à des personnalités locales. Le premier soir vous retrouvez des artistes comme 21 juin le duo , qui a sortit son nouvel album le mois dernier, ou encore Ornella Tempesta , qui compose, écrit et chante ses chansons depuis ses 16 ans (et compte plus de 30 000 000 de vues sur Youtube). Pour le deuxième jour, l'ambiance reste aussi folle et intense avec Pierre Hugues José , l'ancien docteur en neuroscience de Vesoul devenu rappeur, et Lilian Renaud , le mamirollais de The Voice en 2015.

La liste des artistes aux personnalités hors du commun est loin d'être terminée alors en voici deux en bonus : Ecco , la jeune chanteuse bisontine qui touche et invite ses spectateurs dans son univers à travers ses chansons. Et Vaimalama qui a échangé sa couronne et son écharpe de Miss France 2019 pour son micro et son hukulélé. Pour avoir la liste complète RDV sur le site Urban Roads Festival où la billetterie s'y trouve aussi.