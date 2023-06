Le funambule Nathan Paulin marche dans les airs, sur un fil, au-dessus de La Rochelle

Entre la tour de la Lanterne et la tour Saint-Nicolas, Nathan Paulin, funambule de tous les records à marché sur un fil de 277 mètres de long

A 29 ans, Nathan Paulin n'a pas fini de nous surprendre. Ce mercredi 7 juin, le funambule recordman de distance a marché sur un fil de 277 mètres de long reliant la tour de la Lanterne à la tour Saint-Nicolas à La Rochelle. Perché à 50 mètres de hauteur, il a réalisé sa traversée en moins de 30 minutes, un spectacle unique qui a réuni un public émerveillé. L'année dernière, Nathan Paulin réalisait la même performance mais au-dessus de la baie du Mont Saint-Michel, sur un fil de 2.200 mètres.

"J'en ai des frissons dans le dos"

Sur l'esplanade Saint-Jean d'Acre, des centaines de personnes se sont rassemblées pour regarder le funambule de l'extrême. Les réactions sont diverses, allant du "comment il fait ?", jusqu'au "mais il est pieds nus ?". Car non seulement il est pieds nus mais en plus de ça, il n'a pas de barre entre les mains pour se tenir en équilibre. Pendant toute la traversée, Nathan Paulin évolue les bras en mouvement, "ça reste très gracieux et très léger" souligne Anne qui l'observe de l'esplanade. Quelques fois, il joue l'équilibriste, il s'assoit en tailleur sur le fil, il se pend dans le vide, se tenant à la seule force de ses bras.

Chez les touts petits, il rencontre un succès fou, les yeux grands ouverts, ils le regardent. Le funambule a peut-être même suscité des vocations, "ça me donne envie d'essayer, j'aime bien les choses qui font peur" avoue Maë, 11 ans. Alors que chez les adultes, la réponse est catégorique, "j'ai trop le vertige pour ne serait-ce que m'imaginer là-haut", rigole Michel, 55 ans. Ce qui surprend le plus Louise, 14 ans, c'est la bande son diffusée pendant que Nathan Paulin évolue où on l'entend parler de son métier, "dans l'enregistrement il dit qu'au début il avait peur du vide, ça montre qu'on peut surpasser nos peurs".

Assis en tailleur sur le fil, Nathan Paulin médite au-dessus de son public © Radio France - Joséphine Ortuno

Sur terre, une compagnie d'acrobates accompagne le funambule au fur et à mesure de son évolution, eux aussi attirent la curiosité du public. "C'est un spectacle complet, on marche pour voir Nathan Paulin de près mais on le fait aussi pour voir les acrobates", affirme Marc qui se glisse dans la foule avec son vélo.