Le Grand Hiver à la Roche sur Yon

Hiver 1793, en pleine guerre de Vendée. Des vendéens sont cachés dans une forêt. C’est le soir de Noël. Une colonne de l’armée républicaine est sur leur trace, menée par un général de brigade impitoyable. Un conciliabule se tient alors. Faut-il attaquer pendant la nuit ? La veillée de Noël peut-elle être plus forte que tout ce qui oppose les deux camps ?"

Le Grand Hiver est un spectacle composé d’une vingtaine de scènes, pour une durée d’un peu plus d'une heure. C’est une fiction historique inspirée de faits réels et locaux. Le spectacle se tient au Haras de la Vendée, où il avait réuni plus de 2 000 spectateurs en 2022, devant un décor mobile, 60 costumes, et sur une musique originale de Richard Liégois. Avec une troupe composée d'une cinquantaine d'acteurs, techniciens, et artistes bénévoles, l'association Symphonia Productions revient cette année pour une nouvelle édition proposant de nouvelles scènes inédites, un décor plus grand et conçu sur mesure pour le spectacle, ainsi que de nouveaux costumes fait main pour nos comédiens.

Le Grand Hiver, les 13-14-15, 20-21-22 et 27-28-29 janvier, le Vendredi à 20h30 – Samedi à 16h30 et 20h30 - Dimanche à 16h30. Représentations aux Haras de Vendée, 120 Bd des États-Unis, à La Roche-sur-Yon