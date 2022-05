Le grand Meeting de l'Air à Cognac, les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022

L'Armée de l'Air est en fête et donne rendez-vous à tous les passionnés d'aviation les 21 et 22 mai sur la base 709 Cognac-Châteaubernard pour le grand Meeting de l'Air. Près de 100 avions sont attendus en exposition statique et démonstration dans les airs.

Samedi 21 et dimanche 22 mai, la base aérienne 709 Cognac-Châteaubernard est en fête. Durant tout un week-end se déroule le Meeting de l'Air organisé par la FOSA (Fondation des Œuvres Sociales de l’Air) avec exposition statique et la présentation en vol d’aéronefs militaires et civils, de patrouilles acrobatiques et d’avions de collection. Après la période blanche liée à la pandémie et la dernière édition de ce Meeting de l'Air sur la base de Cazaux en 2019, les passionnées d'aviation vont pouvoir retrouver leurs aviateurs et leurs avions.

Durant ce Meeting de l'Air à Cognac de nombreux avions vous donnent rendez-vous aussi bien dans les airs que sur le tarmac de la base 709. Avec les Patrouille de France, des patrouilles étrangères ( Belgique,, Angleterre et Croatie) près de 100 aéronefs seront sur site en démonstrations statiques ou dynamiques comme le Rafale solo display, l’A400M Atlas, le F-16 Solo Display Belge, le Typhoon Solo display Espagnol... un programme très riche tout au long de ces 2 journées des 21 et 22 mai.

Organisé par la Fondation des Oeuvres Sociales de l'Air le meeting de l’air est l’occasion de renforcer le "lien armées-nation" et de promouvoir les métiers de l’aéronautique auprès des jeunes.

Les drones de la base de Cognac à l'honneur

La dernière édition organisée à la base 709, qui remonte à septembre 2013 cet à dire pour les 75 ans de la base, avait attiré près de 20 000 personnes par jour. Pour ce nouveau numéro du Meeting de l'Air en terres cognacaises, les responsables de la base aérienne ont prévu de mettre à l'honneur "leur escadre", la 33ème escadre de surveillance et d’attaque, spécialisée dans le pilotage de drones avec des démonstrations de vol du Reaper, un drone militaire de près de 21 mètres d’envergure.

Durant ce meeting, une zone "public" va offrir la possibilité aux visiteurs de rencontrer le personnel et de découvrir les métiers de l’aéronautique, de l’armée de l’air et plus largement du ministère des armées, ainsi que des stands en lien avec le domaine aéronautique, un forum des métiers, un espace simulation et des stands "traditions" des unités.

Vente en ligne uniquement : 17 euros (Adulte) 9 euros ( 10-17ans) Gratuit - de 10 ans

France Bleu La Rochelle en direct de la base aérienne de Cognac-Châteaubernard

A la veille de ce grand week-end à la base aérienne de Cognac-Châteaubernard, France Bleu La Rochelle vous donne rendez-vous pour une émission spéciale coulisses et préparatifs de ce Meeting de l'Air 2022. Retrouvez Daniel Gimeno et ses nombreux invités sur le tarmac de la BA 709 vendredi 20 mai de 16h à 19h .