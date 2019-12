Le groupe IAM, invité exceptionnel de France Bleu Provence

Papi Sitter, un film avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal au cinéma le 4 mars 2020

Après Le fils à Jo et On voulait tout casser, Philippe Guihard continue à explorer avec humour les liens de famille et d'amitié. Dans cette nouvelle comédie, ce sont deux "papis" en pleine forme mais que tout oppose, qui vont cohabiter et finir par s'apprécier, pour l'amour de leur petite-fille.