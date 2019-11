Gagnez vos places pour l'enregistrement exceptionnel du Live Aquitain de France Bleu Béarn avec Alma Sister et Spicy Washer le 19 novembre 2019 à 19h30, salle Lacaze à Billère (64).

Le Live aquitain de France Bleu avec Alma Sister et Spicy Washer à Billère le 19 novembre 2019

Billère, France

La ville de Billère et France Bleu Béarn vous invitent à l'enregistrement de l'émission du Live Aquitain de France Bleu à la salle Lacaze de Billère, le 19 novembre 2019 à 19h30 au profit des Restos du cœur. Sur scène retrouvez les Oloronaises d'Alma Sister et les Palois de Spicy Washer.

Vos places pour le Live Aquitain de France Bleu à 19h30, le 19 novembre à Billère

Inscrivez-vous pour gagner vos 2 places à cette soirée musicale exceptionnelle du Live Aquitain, du mardi 19 novembre. Ce concert étant à but caritatif vous devez emmener avec vous au moins 1 kg de denrées alimentaires non-périssables qui seront remis aux Restos du cœur lors de votre arrivée à la salle Lacaze de Billère.

Le groupe Oloronais Alma Sister (Sabine Bonnafont, Céline Dicharry et Esther Mengualest) est un trio acoustico-féminin (voix, harpe, guitare, piano ) qui propose un répertoire de reprises et de compositions. Ce trio a dernièrement participé au Tremplin des jeunes talents de la région à Navarrenx, organisé par les Mardis Musicaux, avec France Bleu Béarn à la présidence du jury. Le trio a remporté le trophée 2019 parmi les cinq concurrents sélectionnés.

► Vidéo d'Alma Sister

Spicy Washer, c’est une voix rock, puissante et féminine, deux guitares, et une section rythmique détonante. Lors du festival de l’Eté à Pau en juillet 2018, le public a été séduit par ce rock vibrant porté par une incroyable énergie sur scène. Entre les reprises et leurs propres compositions, ce groupe de cinq palois vous emmène "dans leur monde" comme il s'amuse à le dire.

► Vidéo de Spicy Washer Live

