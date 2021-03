Le Mag Média avec Simond Colaone, John Reichenbach de France 3 Nord-Pas-de-Calais et Alex Goude de France 4

Le Mag Média nous emmène dans les coulisses de France 3 Nord-Pas-de-Calais

Depuis le 25 janvier dernier, vous pouvez découvrir une nouvelle tranche d'information qui débute à 18h30 avec une nouvelle émission présenté par Simond Colaone, "L'avant JT" . Le rédacteur en chef John Reichenbach nous en parle

Alex Goude recrute des familles nordiste pour son jeu LUMNI sur France 4

Alex Goude anime avec humour le jeu Lumni sur France 4 - Nathalie GUYON-FTV

Chaque jour de la semaine à 15h, France 4 propose le jeu Lumni, un divertissement pour apprendre tout en s'amusant. Présenté par Alex Goude, ce jeu inédit est un parcours virtuel, intégré en plateau dans lequel deux enfants (agés de 6 à 12 ans) progressent en répondant à des questions. Plus ils trouvent des bonnes réponses, plus ils avancent et remportent des cadeaux. Les disciplines abordées sont le français, les mathématiques, l'histoire ou encore la géographie. Une professeure accompagne Alex dans le jeu.

Ecoutez Alex Goude parler avec passion du jeu Lumni Copier

Pour participer au jeu Lumni, rendez-vous sur lumni.fr ou envoyez vos mails à virginielecasting@gmail.com Si vous êtes sélectionné, vos enfants joueront de chez eux en visioconférence