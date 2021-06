Le traditionnel marché aux puces de Metz est de retour en plein air avec France Bleu Lorraine

Brocanteurs et chineurs vont être ravis: le samedi 19 juin 2021 se tiendra en plein air le marché aux puces de Metz, ces rencontres conviviales sont toujours hautes en couleurs et en découvertes.

Depuis 1978, c’est le Parc des Expositions de Metz Métropole qui accueille les Marchés aux Puces de Metz sur son site, rarement, ils auront été tant attendus par le public.

Incontournable à Metz, ce marché aux puces propose aux amateurs de brocante de découvrir des objets d'antiquités mais aussi des objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies…

Avec environ 90 exposants à ses débuts, elles sont passées à plus de 300 ! Les exposants viennent principalement de France (Grand Est, Régions parisienne et lyonnaise, Nord, Centre, et plus occasionnellement de Bretagne et du Sud), mais aussi d'Allemagne, du Luxembourg et de Belgique.

A Metz, les marchés aux puces sont fréquentés chaque année par 150.000 personnes.

Entre nouvelle philosophie de consommation et véritable goût du beau, les Puces de Metz ne désemplissent pas, on aime y déambuler le regard curieux mais on y déniche surtout des objets rares.

Retrouvez Michel Coqué, directeur général de Metz Expo, au micro de Magali Fichter le 3 juin 2021.

le traditionnel marché aux puces de Metz au Parc des Expositions de Metz, est le deuxième marché régulier de France après Saint- Ouen.

Les prochains marchés aux puces au parc des expositions de Metz-Métropole devraient se dérouler les samedis 3 juillet, 17 juillet, 21 août, 4 septembre, 18 septembre.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture au public le samedi de 7 heures à 12 heures

Entrée gratuite

Parking offert par Metz Expo Événements

Le marché propose de nombreux services aux exposants et aux visiteurs : restauration rapide, distributeur de billets…

Metz Expo Evénements, déjà détenteur du label Safe & Clean, s’engage à accueillir visiteurs et brocanteurs en toute sécurité avec la mise en place de nombreuses mesures sanitaires ! Les mesures sanitaires pour votre sécurité :

Sens de circulation dans les allées.

Allées d’au moins 4 mètres.

Masque obligatoire pour tous.

Signalétique rappelant les gestes barrières et les obligations de tous.

Information en amont auprès des marchands-brocanteurs.

Formation spécifique des agents de sécurité.

Multiplication des points sanitaires (totems, colonne de distribution de solution hydroalcoolique).

