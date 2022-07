Visites, animations, le Moulin de Buding est en Fête tout cet été 2022 !

A 15min de Thionville et 30 de Metz, tous les chemins mènent au Moulin de Buding, notamment lorsque celui-ci est en fête !

Après un triathlon, une journée au four et au moulin, ainsi qu'un festival de théâtre, le Moulin de Buding, l'un des derniers moulins à huile de l'Est de la France, vous propose une nouvelle panoplie d'évènements pour cet été 2022 !

MARCHÉ NOCTURE DU TERROIR ET DE L'ARTISANAT

Vendredi 29 juillet de 17 h à 23 h ;

Parc de la Canner.

Artisans et producteurs locaux vous propose leurs produits au sein même du cadre naturel et arboré du Parc de la Canner.

Gratuit et ouvert à tous ;

Tout public.

LA NUIT DES ÉTOILES : UNE EXPERIENCE UNIQUE !

Jeudi 4 et vendredi 5 août au Parc de la Canner à Buding.

Amateurs ou passionnés d’astronomie, déconnectez-vous sur une couverture ou un transat et observez le soleil, la lune et les étoiles avec un autre regard dans un planétarium itinérant !

Jeudi 4 août – Planétarium : Séance à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h ;

Vendredi 5 août à partir de 14 h : Observation du soleil en toute sécurité avec des lunettes spécifiques, des télescopes, équipés de filtres.

Vendredi 5 août à partir de 21 h 30 : Observation du ciel nocturne (Jupiter, Saturne, 1er quartier de lune, des étoiles filantes et des objets du ciel profond invisibles à l’œil nu) avec des lunettes et des télescopes

Tarif : gratuit

Tout public.

FESTIVAL DE LA MATIÈRE

Du dimanche 21 au dimanche 28 août 2022 ;

Parc de la Canner.

Cinq artistes venus des quatre coins de la France sculpteront sous vos yeux un banc sur le thème de la méditation. Au programme de cette semaine inédite, des ateliers tous les après-midis pour s’initier à la sculpture. Soirée spéciale art du feu le vendredi 26 août.

Tarif : accès au Festival : gratuit

Tarif des ateliers : à partir de 2 €

Tout public.

SHOW DES FLYING DUNKERS

Vendredi 26 août à 18 h ;

Gymnase de Kœnigsmacker ;

Réservation obligatoire.

Acrobates et membres de l’équipe de France TeamGym, les Flying Dunkers comme leur nom l’indique, défient les lois de l’apesanteur pour effectuer des figures et proposer un show spectaculaire de basket acrobatique avec les jeunes de la semaine ARC-AD.

Tarif : Gratuit Tout public.

FÊTE DE LA BIÈRE

Vendredi 2 et samedi 3 septembre à partir de 18 h et dimanche 4 septembre toute la journée ;

Parc de la Canner.

D’origine allemande, la fête de la bière s’invite au Parc de la Canner. Tenue traditionnelle recommandée. Venez accompagné de votre SAM pour un week-end en toute tranquillité.

Public : Adultes et familles

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Dimanche 18 septembre de 14 à 18 h au Moulin de Buding.

La culture est faite pour rassembler autour de la découverte, de l’apprentissage, et de l’émerveillement et prend tout son sens lorsqu’elle est accessible à tous.

Tarif : Gratuit Tout public.

Affiches Moulin de Buding

GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE

DU MERCREDI 1er JUIN AU MERCREDI 31 AOÛT ! Parc de la Canner

Du mercredi 1er juin au jeudi 7 juillet : le mercredi, samedi et dimanche de 13 h à 22 h ;

Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août : 7j/7 de 13 h à 22 h.

Au détour d’une balade entre amis ou en famille, la Guinguette vous propose un mini parc d’attractions avec la possibilité d’une pause fraîcheur pour les petits et grands : boissons, gaufres liégeoises, tartes flambées, sandwichs, chouchous, granita, barbe à papa, currywurst…

Infos pratiques :

Mail : animation@arcmosellan.fr

Tél. : 03 82 83 64 62