Le musée provisoire André-Malraux à La Roche-sur-Yon

Ce musée, aménagé dans l’ancien groupe scolaire André-Malraux, rue de Gaulle, sera gratuit et accessible du mardi au dimanche.

ⓘ Publicité

Le site proposera au visiteur de retracer le parcours de la vie d’un artiste au XIXe siècle, de la commande jusqu’à l’exposition de ses œuvres. Le musée provisoire fera aussi la part belle à l’œuvre de Paul Baudry et aux productions de Benjamin Rabier. Une cinquantaine de toiles et de sculptures, issues des collections du musée municipal, seront proposées au public. Et Certaines toiles n’ont jamais été exposées depuis 30 ou 40 ans ! Ce musée provisoire vise à faire la transition avec la construction du futur musée Napoléon, sur le site dans l’ancien conservatoire, qui ouvrira en 2028.

Découvrez en avant première quelques-unes des œuvres de ce musée dans Côté Culture jeudi 23 mars, 9h00/9h30 sur France Bleu Loire Océan

Ouverture le 25 mars de ce Musée provisoire André Malraux de la Roche sur Yon, qui vous accueillera gratuitement jusqu'au 31 décembre de 13h00 à 18h00 du mardi au vendredi et de 11h00 à 18h00 le weekend