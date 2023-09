Le Pape à Marseille : ces professionnels qui participent à l’accueil

Durant la messe au Stade vélodrome, les fidèles peuvent faire des dons lors d’une quête sans contact avec une carte de crédit ou un téléphone portable. Il était difficile, en effet, de faire circuler des paniers remplis de pièces et de billets d’euros au milieu de 57000 personnes venues pour l’office. Il y aura donc 182 "paniers connectés", des terminaux avec des claviers et une configuration tout à fait particulière pour effectuer un don en moins de 10 secondes aidé pour certains par des « médiateurs numériques » bénévoles.

Autant d’installations qui mobilisent des professionnels pour certains formés avec l' AFPA comme des techniciens supérieurs systèmes et réseaux , qui sont spécialistes notamment du maintien, de l’exploitation et de la sécurisation des installations numériques. Des techniciens IP ou encore des web designer et web mobil et des médiateurs numériques auront indirectement ou directement participé à la réussite de cette visite papale.

Métiers du numérique © Getty - Getty

Restauration

100 événements sont organisés autour de la visite du Pape du dimanche 17 jusqu’au dimanche 24 septembre 2023, les professionnels de la restauration sont nombreux à nourrir les fidèles et les visiteurs.

Samedi, il est impossible de venir avec son pique-nique (glacière thermos, grandes bouteilles, sandwichs sont interdits) dans l’enceinte du Stade vélodrome avant la messe célébrée par le Souverain Pontife. Des espaces de restauration sont prévus à l’intérieur pour nourrir les fidèles qui n’auront pas pu déjeuner avant.

Des professionnels sont mobilisés comme des agents de restauration , des cuisiniers, ou des vendeurs de sandwichs pour assurer les repas et les ventes et garantir la propreté et la sécurité alimentaire, l' hygiène en restauration commerciale (HACCP).

Maintenance industrielle

Des techniciens de maintenance assurent le bon fonctionnement de l’ascenseur de Notre Dame de la Garde. Ils ont entretenu toute l’installation et assuré le bon fonctionnement lors de la visite du Pape pour éviter une panne. Cette mise en lumière de ces techniciens déclenchera peut-être des vocations indispensable pour les entreprises industrielles de la région qui ont des difficultés à recruter. Ainsi l'Afpa propose des formations à Marseille et Istres d' électromécanicien de maintenance industrielle , ou technicien supérieur en maintenance industriell e ou encore électricien d’installation et de maintenance des systèmes automatisés .

Transports et logistique

Les professionnels des transports et la logistique sont plusieurs milliers à être mobilisés pour l’organisation de ce grands événements.

Côté transports en commun la mobilisation est totale pour les professionnels de la Régie des transports métropolitains (RTM). Ainsi, samedi les métros, bus, et tramways seront plus nombreux.

Côté logistique, il faut installer 2000 barrières rien que pour assurer la cadrillage du parcours de la "papamobile" sur le Prado. C’est assuré par les agents de la ville et de la métropole. D'autres professionnels interviennent comme des Techniciens supérieurs en méthode et exploitation logistique pour les organisations complexes, il y a aussi les préparateurs de commandes qui ont des permis de conduite en sécurité de chariot ( CACES R489 ) Des soudeurs ont également été mobilisés pour empêcher l’ouverture des plaques d’égouts sur le Prado samedi.

Sécurité

Le Pape François © Getty - DR Getty

5000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur terre en mer et dans les airs. Il faut ajouter plus de 1000 agents de sécurité privée notamment pour les fouilles des spectateurs et fidèles sur les différentes étapes de la visite où sont créées des "bulles de sécurité".

Des métiers de la sécurité qui sont multiples et qui peuvent s’apprendre en quelques mois de formation comme à l'Afpa. Il y des agents de sécurité privée, mais aussi des agent de prévention et de sécurité et des agents sécurité incendie , également des spécialistes de la vidéo surveillance pour le traitement des images des caméras de surveillance privées ou publiques .