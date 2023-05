Le Pape François donnera une messe géante, probablement au stade Vélodrome à Marseille, le 23 septembre

Il va venir à Marseille pour une visite aussi éclair qu’exceptionnelle. Le Pape François est attendu le 23 septembre prochain à l’occasion des rencontres méditerranéennes qui rassembleront dans la ville, les évèques et des jeunes venus de tout le pourtour de la Méditerranée.

Une visite exceptionnelle au sens propre du terme, parce que la dernière fois que le Pape François s’est rendu en France c’était en 2014 à Strasbourg pour une rencontre avec les seuls dirigeants européens.

Benoit XVI s’était rendu en 2008 à Paris et à Lourdes, quant à Jean Paul II, il avait foulé le sol français cinq fois entre 1980 et 2004 mais ne s'était jamais rendu à Marseille.

La dernière visite d’un pape à Marseille remonte, elle à 1533, avec la venue de Clément VII, c’est dire la portée symbolique de ce déplacement du Pape Francois le 23 septembre prochain.

"Ce Pape, inspire la sympathie, il a une bonne bouille" - Un curé marseillais

Une visite en trois temps forts, d'abord, un temps de recueillement à Notre-Dame de la Garde, le souverain pontife aura une pensée pour les migrants qui meurent en Méditerannée. Ensuite le pape s’entretiendra avec des évêques et des jeunes au Pharo. Mais le moment très fort et attendu de ce déplacement se tiendra très probablement au stade Vélodrome pour une messe exceptionnelle. Le Vélodrome plus facile à sécuriser que les plages du Prado, un temps évoquées.

La confirmation officielle du lieu n'a pas encore été annoncée, mais c'est bien le stade qui est favorisé. "Quel lieu plus emblématique que le stade Orange Vélodrome, où se rassemblent chaque semaine les Marseillais ?" interroge en effet le service qui organise les Rencontres Méditerranéennes .

Déja 135.000 demandes de réservations pour la messe au stade Vélodrome

Ce déplacement est un véritable casse-tête pour les organisateurs aussi, en pleine coupe du monde de rugby. Deux jours plus tôt, la France aura affronté la Namibie au Vélodrome. Sans parler de la foire de Marseille qui aura ouvert ses portes au parc Chanot, la veille de ce déplacement pontifical.

Pour le moment, les consignes pour venir à la messe du pape dépendent du lieu d’habitation. Les habitants du diocèse de Marseille sont invités à se rapprocher de leur paroisse ou d’un des mouvements (enseignement catholique, mouvements scouts, etc.) dans lequel ils sont engagés pour s’inscrire. Ceux qui habitent en dehors du diocèse de Marseille sont invités à se rapprocher du service des pèlerinages de leur diocèse.

Il est possible aussi pour les Marseillais de proposer un hébergement pour accueillir les participants.

1500 bénévoles recherchés

Les organisateurs des Rencontres Méditerranéennes recrutent actuellement les 1500 bénévoles nécessaires. Les candidats peuvent déposer une candidature sur le site de l’événement .

Enfin, pour participer à l’événement, les organisateurs offrent la possibilité aux habitants du diocèse de Marseille de proposer un hébergement pour accueillir les participants et de faire un don pour financer la session des jeunes et des évêques, la messe avec le pape au stade Vélodrome ainsi que le festival, afin d’« associer un public large à cet événement historique ».