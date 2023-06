Le Paris Express en stop de ces bretonnes à voir en vidéo

L'histoire de Fanny et Linda est un défi fou digne de l'émission Pékin-Express à laquelle elles prétendent. Dans cet entretien, Fanny Lechatellier nous raconte pourquoi elles ont décidé subitement de réaliser en stop un Locquénolé-Paris express en une seule journée.

ⓘ Publicité

loading

Sur Youtube , une vidéo de deux bretonnes a attiré mon attention. Cette vidéo est celle de deux copines bretonnes, Fanny Lechatellier et Linda Euzen. Elles décident de s'inscrire à l'émission d'aventures et de défis d'M6 : Pékin Express. Au moment de s'inscrire à l'émission 15 jours avant la fermeture, elles se rendent compte que la chaîne a déjà clos les inscriptions. Qu'à cela ne tienne, les deux bretonnes décident de déposer physiquement leur dossier d'inscription directement à la télé, à m6 à Paris. Pas de covoiturage, mais elles décident d'y aller en stop. Faire du stop depuis le pays de Morlaix, de Locquénolé jusqu'à Paris, c'est possible ? Fanny et Linda réussiront-elles l'impossible, se faire inscrire à Pékin Express ?

Paris - Express : Les images off

Arrivées devant M6 à Paris, Fanny et Linda ont connu une énième déconvenue. L'aventure était loin d'être terminée pour acheminer directement leur inscription à l'émission Pékin-Express.

Locquénolé Paris en express avec Fanny et Linda - Fanny Lechatellier

Au départ de Locquénolé - Fanny Lechatellier

Sur la route de Paris en stop - Fanny Lechatellier

Sur la route de Paris en stop - Fanny Lechatellier

Départ en stop de Locquénolé sur la route de Paris - Fanny Lechatellier

Locquénolé Paris en Stop - Fanny Lechatellier

Arrivées devant M6 à Paris, l'aventure n'est pas terminée - Fanny Lechatellier

L'un des bons samaritains dans cette aventure de Fanny et Linda - Fanny Lechatellier

L'aventure de l'inscription à Pékin Express représente un atout important et une chance supplémentaire pour parvenir un jour à leurs fins : les bretonnes Fanny et Linda dans Pékin Express. Le Gwen ha Du n'a pas fini de flotter sur les routes du monde entier.

L'Insta des mamans intrépides Fanny et Linda