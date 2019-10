Le Paris Grand Slam de Judo aura lieu les 8 et 9 février 2020

La 46e édition du plus grand tournoi de judo au monde aura lieu à Paris, à l'AccorHotels Arena, les 8 et 9 février 2020, en présence des meilleurs judokas mondiaux.

8 Boulevard de Bercy, Paris, France

Les 8 et 9 février 2020 à l'occasion du Paris Grand Slam, le judo investit l'AccorHotels Arena pour la sixième fois depuis sa réouverture ! La plus prestigieuse compétition de judo au monde ! Les plus grands judokas se retrouvent sur les tatamis parisiens pour en découdre devant plus de 24 000 passionnés.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Samedi 8 février

Féminines : -48kg / -52kg / -57kg / -63kg

Masculins : -60kg / -66kg / -73kg

Dimanche 9 février

Féminines : -70kg / -78kg / +78kg

Masculins : -81kg / -90kg / -100kg / +100kg

Toutes les infos pratiques, accès, billetterie... sur le site officiel de l'événement