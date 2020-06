Passeport de l'été 2020 : découvrez la grotte de Choranche

Aux portes du Vercors, un spectacle féérique : stalagmites, stalactites fistuleuses, rivières et lacs émeraude. Découvrez la Grotte de Choranche, naturellement cristalline et étincelante.

Deux galeries qui s'illumineront pour découvrir l'histoire de la formation et de la découverte de la grotte. Au cours de votre visite, vous rencontrerez un animal rescapé de l'époque des dinosaures : le protée, curieuse créature... Puis, votre guide vous emmènera jusqu'à la majestueuse Salle de la Cathédrale pour assister au spectacle son et lumière qui enchantera petits et grands. Visite guidée : environ 1 heure.

Réservation obligatoire par téléphone.

Ouvert toute l’année à partir du 21 mai 2020.



Spectacle dans la grotte de Choranche - Marlène Garnier

À 1h de Grenoble et Valence, à 1h30 de Lyon.

La grotte de Choranche fait partie du Passeport de l'été 2020

Il est à gagner en écoutant France Bleu Isère et France Bleu Drôme-Ardèche.