Le Pow Wow enfin de retour avec France Bleu Besançon !

Venez rencontrer les tribus amérindiennes au Pow Wow d’Ornans !

Les 23, 24 et 25 juin, la ville d’Ornans et l’association Four Winds accueil la 6e édition du Pow Wow , un événement vous permettant de rencontrer plusieurs tribus amérindiennes et découvrir leurs traditions grâce à des chants, des danses, des conférences et des contes. Le Pow Wow est le seul événement en Europe qui respecte les nombreuses coutumes et traditions amérindiennes. Cet événement permet aux autochtones de prendre la parole afin de nous conter eux même leur histoire et nous faire part de leur reconstruction. Pour la 6e édition de cet événement, c’est près de 15 000 personnes attendues durant le week-end.

Ornans: dans la ronde du Pow Wow (4/4)

France Bleu Besançon partenaire de l’événement !

France Bleu Besançon est partenaire de l’événement et vous permettra de suivre toute son actualité. Rendez-vous dans dans Côté culture, Sortez en Franche Comté et dans le 16/18 France Bleu Besançon et bien-sûr le week-end de l'évènements les organisateurs seront en direct sur France Bleu Besançon pour vous faire vivre l'ambiance.