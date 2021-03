Le Printemps des Vins de Blaye, un événement France Bleu Gironde !

Evénement phare du printemps, dans la Citadelle de Vauban classée à l’UNESCO et dans les châteaux de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux, le Printemps des vins de Blaye est de retour samedi 10 et dimanche 11 avril 2021.

A la rencontre des viticulteurs du Blayais

Pendant tout un weekend, les samedi 10 et dimanche 11 avril, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux vous donnent rendez-vous chez eux pour le Printemps des Vins de Blaye version « portes-ouvertes » mais aussi sur les réseaux sociaux avec des rendez-vous Facebook live, la semaine du 5 au 9 avril 2021. Chaque soir des vignerons du Blayais partagent à vos côtés une dégustation commentée de leurs vins en streaming !

France Bleu Gironde vous fait vivre l'événement !

Du lundi 5 au vendredi 9 avril à 11h50 dans « Pierres et nature », Marie Ottoz vous emmène à la découverte du Clos de l’Echauguette, un vignoble magique chargé d’histoire situé au sein du Bastion des Pères, et qui produit 700 bouteilles de vin par an. Retrouvez nos accords mets-vins avec Chef Jésus et Isabelle Wagner, tous les jours à 10h00. Enfin, Rodolphe Martinez vous donne rendez-vous pour un numéro exceptionnel de « Vinocité » avec les responsables de l’appellation, dimanche 4 avril en direct à partir de 10h.

Un weekend de fête et de découvertes

100 vignerons vous attendent pour vous présenter leur travail et vous faire déguster leurs meilleurs millésimes au cours d’un weekend ponctué par des animations : Balades en vélo électrique au Château des Tourtes, animations musicales au Château Maison Neuve, visites commentées du Musée de la tonnellerie, du vin et de la vigne au Château des Graves d’Ardonneau ou encore découverte de la vinification en amphore au Château Bellevue, il y en aura pour tous les goûts les 10 et 11 avril chez les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux !

Blaye est membre de l’Union des Côtes de Bordeaux qui regroupe 5 appellations : Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et Sainte-Foy. Vins de qualité à des prix accessibles, les Côtes de Bordeaux produisent principalement des rouges (97%), gourmands, élégants, ronds et structurés... mais aussi des blancs secs et liquoreux. A découvrir et à consommer avec modération !