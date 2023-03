Le Printemps du Livre de Montaigu est sur France Bleu Loire Océan

Le Printemps du Livre de Montaigu est un des rendez-vous littéraires, les plus fréquentés de France et le plus important des Pays de Loire. La 33ème édition se déroule, à Montaigu-Vendée, du 24 au 26 mars et elle est présidée par le journaliste et romancier Étienne de Montety, lauréat du Grand Prix du Roman de l’Académie française 2020 pour son roman « La grande épreuve » publié chez Stock.

Chaque année, près de 200 écrivains invités à l’occasion de dédicaces, de rencontres et d’animations programmées dans la ville. Événement résolument populaire, le Printemps du Livre de Montaigu offre une programmation littéraire de qualité et donne une place importante à la littérature jeunesse et BD.

France Bleu Loire Océan est en direct du Printemps du Livre de Montaigu, samedi 25 mars, retrouvez dès 10h00 et jusqu’à midi, Benjamin Robin et ses invités.

Le Printemps du Livre de Montaigu du 24 au 26 mars dans plusieurs lieux de la ville : Place de l’Hôtel de ville, la médiathèque Calliopé, Parc Henri Joyau, Maison des associations, Salle des fêtes et Théâtre de Thalie. Horaires : 9h00-20h00 vendredi, 10h00-19h00 samedi et 10h00-18h00 le dimanche. Programmes complet sur le site du Printemps du Livre de Montaigu .