Le programme des Fêtes de Jeanne d'Arc 2023 dévoilé !

"On ne peut pas se contenter de rester qu'entre vieux", lâche sans détour Bénédicte Baranger, la présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc, lors de la présentation du programme des Fêtes johanniques 2023. Les organisateurs de l'événement mettent un point d'honneur cette année à intéresser les jeunes : "parce que Jeanne d'Arc a un message qui se porte à toutes les époques", poursuit Bénédicte Baranger.

Pour les jeunes, les organisateurs ont prévu :

Un concert le 29 avril à la cathédrale Sainte-Croix avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et Natasha St-Pier

et Le "grand concert" de création de Julien Joubert avec les voix de 230 jeunes venant de plusieurs collèges orléanais, le 5 mai à la cathédrale

Le set électro le dimanche 7 mai de 23h à 1h30 du matin, sur le parvis du Théâtre d'Orléans. Avec en tête d'affiche Trinix et W&W

Le nom de l'invité révélé le 29 avril

Les grands rendez-vous traditionnels restent bien là. Les festivités s'ouvriront le 29 avril avec le départ de la Jeanne d'Arc, incarnée cette année par Clairvie Quesne, une lycéenne de 16 ans , depuis la Maison Jeanne d'Arc jusqu'à la cathédrale.

Puis ce sera l'heure de la cérémonie de remise de l'épée. Le maire d'Orléans, Serge Grouard, dévoilera ce soir-là le nom de le ou la présidente des Fêtes. L'année dernière, les festivités étaient présidées par Masha Kondakova, une réalisatrice ukrainienne.

Le dimanche 7 mai, la mairie organise le spectacle son et lumière sur la façade de la cathédrale. Cette création originale revient sur le voyage de Jeanne d'Arc : la remise de l'Étendard, le cortège du 8 mai 1489 et la liesse populaire. Ainsi que sur le patrimoine architectural et culturel d'Orléans.

L'invité d'honneur cette année bouclera les festivités le 8 mai avec un discours à 14h30 place du Martroi après la prise de parole de Serge Grouard, le maire d'Orléans.