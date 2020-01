Le record de la plus longue galette des rois sera-t-il battu? Suivez le défi sur France Bleu Pays d’Auvergne

Cusset, France

Vivez l’événement sur France Bleu Pays d'Auvergne

Le record sera-t-il battu ce samedi 25 janvier ? Pour le découvrir, rendez-vous sur France Bleu Pays d’Auvergne ce samedi entre 11h et 12h30 avec Christophe Barbot qui vous fera vivre cet évènement en direct.

30,59 mètres: voici le record à battre!

Les boulangeries et pâtisseries cussétoises et la Cuisine Centrale de la Ville, vont relever le défi et réaliser une galette géante rectangulaire, 100% pur beurre. Le record sera validé, ou non, par un huissier.

Christophe Barbot (à droite) vérifie la mesure. 30,59 mètres!! Record établi en 2019. - Mairie de Cusset

Pour réaliser cette galette géante les boulangers-pâtissiers de Cusset ont utilisé en 2019:

400 œufs

30 kg de farine

15 kilos de sucre

15 kilos de poudre d’amande

6 kilos de crème

48 kilos de beurre

Les 1.800 parts de galette ont été vendues en un temps record d’1h30!

Rejoignez Christophe Barbot, ce samedi place Victor Hugo de Cusset pour assister à ce nouveau défi

Encouragez les boulangers-pâtissiers de Cusset, dégustez la galette et participez à une animation solidaire!

Sur place ou à emporter:1€ la part de galette

L’intégralité des bénéfices sera reversée à deux associations caritatives cussétoises, le Don du Sang Bénévole de Cusset, et l'association Arthur, association française du syndrome d’Angelman.

Des cadeaux seront offerts pour ceux qui trouveront une des 120 fèves dissimulées.

Animations musicales et nombreux cadeaux à gagner

Début des festivités dès 9h place Victor Hugo à Cusset

Le record de 30,59 mètres sera t-il battu? Rendez-vous samedi 25 janvier 2020 à Cusset et sur France Bleu Pays d´Auvergne!

Pour en savoir plus,consultez le site de la ville de Cusset

Le week-end chez vous de 11h à 12h30 sur France Bleu Pays d’Auvergne. Émission animée par Christophe Barbot.