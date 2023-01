Le retour de la revue nantaise Bonne Garde

La Revue Bonne Garde fait partie du paysage Nantais depuis plus de 72 ans. Avec plus de 10.000 spectateurs chaque année, c’est la plus grande revue sur Nantes. Elle propose un spectacle de plus de 2h30 renouvelé chaque année sur l’actualité nationale et locale et fait de cet évènement un show exceptionnel et reconnu par un public conquis.

Comédiens et chanteurs vous transportent dans leur univers où rires et émotions sont au rendez-vous., histoire de vous faire oublier votre quotidien le temps d’un instant. L’orchestre « maison « vous fera partager sa joie de vivre à travers ses plus grands airs… Entrez dans la danse colorée des danseuses, habillées de strass, de plumes et de paillettes qui enflamment la scène et vous émerveillent avec des chorégraphies de tous styles… Sans oublier les bénévoles de l’ombre ! Sans eux, la Revue ne serait rien. Des décors à la couture avec 2700 heures de création, en passant par le bar, les auteurs, le parking, l’accueil… Ils sont partout et s’assurent de tout mettre en œuvre pour que vous passiez un agréable moment.

La revue Bonne garde 2023, frappe les 3 coups, le samedi 18 février, pour 24 représentations jusqu’au dimanche 26 mars. Réservations sur place au ciné-théâtre Bonne Garde, 20 rue du Frère à Nantes aux heures de permanences. Ou directement en ligne sur le site de la Revue Bonne Garde, où vous trouverez toutes les infos pratiques.

Découvrez les coulisses du nouveau spectacle de la revue Bonne Garde, lundi 30 janvier dans côté culture entre 9h00 et 9h30 sur France Bleu Loire Océan.