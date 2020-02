Le retour des Machines sur France Bleu Loire Océan

Samedi 8 février entre 16h00 et 19h00

Nantes, France

France Bleu Loire Océan en direct de la galerie des Machines de l'île de Nantes

Après une pause hivernale bien méritée, le site des Machines de l’île rouvre le samedi 8 février 2020 à 14h !

La Galerie des Machines - Jean-Dominique Billaud _ LVAN

La nouveauté de cette année est l’arrivée d’un couple d’oiseaux de Paradis. Mise en mouvement par les visiteurs sur instruction des machinistes de la Galerie, leur parade amoureuse est un vrai spectacle ! Ils sautillent sur place, déploient leurs ailes en éventail avec élégance et s’embrassent du bout du bec en faisant la roue pour mieux se séduire. En attendant de rejoindre l’arbre aux hérons en 2023, ces nouveaux locataires habiteront la Galerie en compagnie du paresseux, de la fourmi géante et d’autres créatures insolitesLe Carrousel des Mondes Marins, la Galerie des Machines et le Grand Éléphant rouvrentsamedi 8 février à 14h. A cette occasion, France Bleu Loire Océan est en direct du Parc des Chantiers, sur lîle de Nantes, de 16h00 à 19h00.

Le Carousel - Jean-Dominique Billaud - Nautilus _ LVAN

infos pratiques : Les Machines de l'île