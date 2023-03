Le retour du Christ Roi à Sainte Pazanne

Depuis 1933, il se joue un étonnant spectacle dans la petite commune de Sainte Pazanne, en Loire Atlantique. Tous les ans, aux environs du mois de mars, le théâtre de la ville est en ébullition. A tour de rôle et selon leurs disponibilités, les habitants jouent les scènes fondatrices de l’histoire de l’Église Catholique : la Passion du Christ. Les plus jeunes jouent des anges, les plus anciens, des Apôtres du Christ, des soldats romains ou des pharisiens. Il y a également les « artisans de l’ombre », ils sont des dizaines, sont machinistes, projectionnistes, maquilleuses, accessoiristes ou choristes. Ces bénévoles viennent participer à cette œuvre en famille et trois générations se sont déjà succédées sur les planches de ce théâtre hors norme, parti de rien, afin d’interpréter les différents rôles. Depuis sa création en 1933, cette fresque théâtrale fêtera ses 90 années de représentations au mois de mars 2023. L’œuvre du Christ Roi, dont l’auteur est Paul Greslé, a été représentée pour la première fois à Trignac (Loire Atlantique) en Décembre 1930. En 2009, La Pazennaise Théâtre a reçu le trophée du bénévolat et du dévouement. Les artisans du Christ Roi ont été récompensés pour l’ensemble de l’œuvre, c’est à dire une présence de plus de 80 ans sur scène.

4 représentations au théâtre de Sainte Pazanne, du 12 mars au 2 avril. Horaires et informations pratiques sur le site du spectacle du Chrit Roi .