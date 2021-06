Le rugbygolf à Toulouse près d'Ernest Wallon le 26 juin

Le Golf de Garonne de Toulouse situé à deux pas du stade Ernest Wallon, accueille cette compétition insolite où le trou de golf est remplacé par une cible. Dans La Vie en Bleu, Valentin Courrent nous détaille les règles et l'esprit du RugbyGolf sur France Bleu Occitanie.

Pour prolonger le week-end de rugby et de finale de top 14, une activité innovante s'adresse à tous les publics : le rugbygolf est une compétition qui se déroule par équipe de 2 sur un parcours de 9 trous. L’inscription est de 20€/personne. Samedi 26 Juin à 14h, découvrez le rugby golf avec Valentin Courrent, ancien professionnel de rugby pendant 15 ans (Toulouse, Agen...), savant mélange entre les règles du golf et la convivialité du rugby.

Dans l’optique de la coupe du monde de rugby 2023 et des JO qui auront lieux en 2024, le Rugbygolf tend à devenir une pratique pour se rassembler et passer un moment de détente autour d’un ballon de rugby. Même si ce jeu peut se pratiquer en pleine nature, il est fortement conseillé de jouer sur un parcours de golf avec une tenue appropriée : chaussures de sport, chaussettes hautes, bermuda, polo, casquette. Un tee, un ballon de rugby, une languette, une cible homologuée et un drapeau à positionner au milieu de la cible complète le matériel du Rugbygolf. Discipline mixte, le RugbyGolf consiste à jouer avec un ballon de rugby sur un parcours de golf avec les pieds ou les mains, depuis une aire de départ jusque dans une cible, en jouant d'un ou plusieurs coups successifs conformément aux 15 règles en vigueur.