France Bleu Mayenne s'associe à l'opération Le Salon à la Ferme le 27 et 28 février dans les fermes du département.

Le Salon à la Ferme, c'est en Mayenne !

Le 27 et 28 février, des fermes du département de la Mayenne ouvrent leurs portes au public afin d'y découvrir leurs installations, leurs fonctionnements et d'aller à la rencontre des agriculteurs et des animaux.

Au programme

Retrouvez toutes les fermes participant à l'opération sur la carte interactive de la Mayenne

France Bleu Mayenne se fait le relais de cette belle opération

Toute cette semaine, dans Route 53, Gauthier Paturo est en direct d'une ferme du "Salon à la Ferme" : https://www.francebleu.fr/emissions/vie-commune/mayenne

Jeudi 25 février, entre 9h et 10h, le Dossier de la Vie en Bleu est consacré à nous faire découvrir l'évènement.