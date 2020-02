Le Salon de l'Agriculture à Paris

Des produits gourmands de la région Occitanie, à Paris, à l’occasion du Salon de l’Agriculture. Des rencontres dans les allées de la plus grande ferme de France. Premier exemple sur le stand du conseil départemental de la Haute-Garonne avec 3 producteurs et défenseurs de l’ail violet de Cadours ! Un ail qui est en Appellation d’Origine Protégée ! Cadours, c’est à la pointe Nord-Ouest de la Haute-Garonne (entre le Gers et le Tarn et Garonne). Ces trois producteurs sont Sébastien Taupiac (également président du syndicat de défense des producteurs de l'ail violet de Cadours), Jean-Luc Cayrel et Joël Soldi. C'est l'occasion de savoir comment se présente cette nouvelle saison, pour cet ail , planté en novembre

L'ail violet de Cadours AOP Copier

Joël Soli, Jean-Luc Cayrel et Sébastien Taupiac pour l'ail violet de Cadours © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le Salon de l'Agriculture, une vitrine pour toutes les régions françaises, et cette année encore, l’Occitanie est très bien représentée! Exemple avec l’Ariège et ses 26 ambassadeurs . Ils sont tous producteurs et artisans. Parmi eux, Sandra

Sur le stand de l'Ariège Copier

Sur le stand ariégeois au Salon de l'Agriculture à Paris © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des concours, des dégustations, des rencontres et un public très nombreux au Salon de l’Agriculture, porte de Versailles à Paris. Beaucoup de producteurs, d’éleveurs, d’artisans d’Occitanie et aussi, sur le stand du conseil départemental de la Haute-Garonne, Olivier Fernandez, président du syndicat des apiculteurs d’Occitanie.

Olivier Fernandez pour le syndicat des apiculteurs d'Occitanie Copier

Olivier Fernandez, président du syndicat des apiculteurs d’Occitanie © Radio France - Emmanuelle Wiener

La parole au président du département de Haute-Garonne. Georges Méric, a passé toute une journée sur le stand du conseil départemental et dans les allées du salon . Une manière pour lui de soutenir les agriculteurs.

Georges Méric, président du Conseil Départemental de Haute-Garonne Copier

Georges Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Pour ce salon, le conseil départemental, a fait des affiches d’éleveurs , de producteurs que l’on voit en photo , sur les abribus de Toulouse et de la Haute-Garonne. Parmi eux, Nicolas Roumagnac. Nicolas est vigneron dans le Frontonnais ( 20 hectares de vignes avec notamment le cépage La Négrette). Le salon de l’Agriculture, c’est une étape incontournable, chaque année.

Nicolas Roumagnac pour le Domaine Roumagnac dans le frontonnais Copier