Le salon Gasconh' A Table les 22, 23 et 24 novembre à Samatan

Du 100% gascon avec le salon Gascon' A Table qui va se déroule tout ce weekend des 22, 23 et 24 novembre, dans le Gers, à la halle au Gras de Samatan. Un rendez-vous festif et gastronomique avec notamment, des charcuteries, des fromages, des pâtisseries , des bières , mais aussi du miel , du safran , du foie gras : tout est issu de ce beau territoire gascon qui va du bassin d’Arcachon, au Pays basque, en passant par les Landes, les Hautes- Pyrénées, une partie de la Haute-Garonne et bien sur... le Gers. Ce salon vous permet de rencontrer des producteurs de foie gras, de safran, de miel, de Floc de Gascogne et autres spécialités. Avec aussi des chants et danses de Gascogne, des conférences pour connaître l’histoire de ce territoire, des démonstrations et des concours culinaires. Dès vendredi 22 novembre(au soir) et tout le weekend ce salon vous permet de découvrir la richesse locale. 50 bénévoles mobilisés pour cette fête, et sous la Halle au gras, une soixantaine d’exposants, et notamment de nombreux producteurs. Pour en savoir plus, reportage aux côtés d' un brasseur gersois, d'un éleveur de Porcs Noirs Gascons et de Mélanie Desplas et Carole Daignan , les 2 co-présidentes de ce salon où bonne humeur et gourmandise sont de mises.

Alexis de Champoiseau pour la brasserie Jean Brasse et Pascal Lesage pour le Domaine de La Mousquère © Radio France - Emmanuelle Wiener

Et du foie gras vous allez aussi en déguster lors de ce salon Gasconh'A Table ce weekend à Samatan. Vous allez aussi vous réchauffer avec du tourin.

Un salon festif et gourmand

Nous sommes avec Alexis Champoiseau pour la brasserie Jean Brasse à Gimont, Pascal Lesage pour le domaine de La Mousquère à Castelnau-Barbarens et avec Mélanie et Carole pour Gasconh' A table. Avant de goûter le boudins et les graisserons , quelques mots du concours de tourin.

Des producteurs, des élèves du Lycée agricole d’Auch mais aussi des cuisiniers. Ils sont tous heureux de participer ce weekend à Gasconh A Table, parce que ce salon est très convivial grâce au travail de toute l’équipe des bénévoles. Parmi les cuisiniers de Samatan, Olivier Andrieu pour le restaurant La Table d’Olivier . Il va nous parler de ses démonstrations culinaires pendant le salon. mais d’abord, il répond à cette question: c’est quoi un bon foie gras?

Dans le Gers , la ville de Samatan est en fête ce weekend avec le Salon Gascon'A Table. Samatan qui aussi appelée : la cité du foie Gras. La confrérie du foie gras est d’ailleurs présente samedi pour des intronisations. Et puis demain soir (vendredi 22) , c’est le festival de cane, avec la remise des palmes pour les producteurs de foie gras qui participaient mercredi 13 novembre au concours de foie gras.