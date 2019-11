Le Salon International des Métiers d’Art reprend ses quartiers au stade Bollaert-Delelis à Lens.

Lens, France

Le S.I.M.A :

150 professionnels des Métiers d’Art présenteront leur savoir-faire d’excellence. Et cette année le bois dans tous ses états sera à l’honneur.

Le Salon International des Métiers d’Art, le SIMA c’est 3 jours de rendez-vous avec des artisans d’excellence. A travers leurs métiers, ils ont décidé de créer et de faire rêver : Luthiers, ébénistes, dentellières, modistes, céramistes … les 150 exposants du SIMA exposent leur savoir-faire, inédits et toujours exceptionnels.

Le SIMA est ouvert à tous, curieux et passionnés, parents et enfants, les professionnels des Métiers d’Art se réunissent pour partager avec le public leur savoir-faire.

Entrée gratuite

Pour cette 5ème édition, c’est sur 3 étages et 5 000 m² que seront présentés près de 150 participants d’exception.

Niveau 0 : « Exposition Chefs d’œuvre de Compagnons… » / La Caravane des langues d'oiseaux

Exposition « Chefs d’œuvre de Compagnons… »

Les deux premières années permettent à la société des Compagnons de découvrir le postulant qui deviendra après avoir réalisé un premier travail Aspirant et qui se verra attribuer la première partie de son nom de compagnon (nom de province).

La Caravane des langues d’oiseaux de Simon Bouckson

Une construction architecturale, et plus spécifiquement dans celle de dômes et de toitures. Une maison itinérante, imprégnée des paysages qu’elle sillonne. Une caravane qui parcours le temps, en intégrant des formes traditionnelles sur une structure moderne.

Nous ne sommes pas obligés de traverser le monde pour en faire le tour. Une petite balade en caravane peut suffire.

Niveau 1 : « Le Bois dans tous ses états »

Comme chaque année, le SIMA met à l’honneur une thématique. Durant cette édition « le Bois dans tous ses états » s’installera au premier étage.

Au programme, initiations, découvertes des métiers et expositions mettront le bois sur le devant de la scène. Les domaines de la restauration, de l’ameublement, de la décoration, de la mode et des accessoires, des jeux/jouets, de la facture instrumentale… Ce sont au total 33 stands qui seront dédiés au thème « le Bois dans tous ses états ».

Le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), synonyme d’excellence et de « fabriqué en France »

Les Entreprises EPV est un réseau national d’entreprises d’excellence partageant les mêmes valeurs. Face à une concurrence internationale de plus en plus rude, la mention « produit français » ne suffit pas toujours pour séduire la clientèle. Le label EPV attribué depuis 2006 à 1376 entreprises en France met en avant l’excellence de fabrication française. Vous êtes un particulier amateur de prestations haut de gamme ou un professionnel à la recherche des meilleurs matériaux pour vos produits ? Vous êtes attaché au savoir-faire « Made in France » et sensible à la richesse du patrimoine manufacturier français ? Le label EPV est une référence et un gage de qualité pour vous ! Retrouvez les Entreprises EPV Niveau 1 stand n°10.

PROSCITEC sur le SIMA : Animations autour de la thématique du bois.

Musée des Bois Jolis de Felleries (59) : Démonstration tournage sur bois avec un tour à perche à pédale.

Musée de la Rubanerie de Comines (B): Exposition d’une maquette en bois d’un métier à tisser du XVIIIe siècle, d’un ruban fait à partir de cellulose, ainsi que de petits objets en bois chantourné : battant à navettes, évolution de la navette prisme pour métier jacquard, « carton » à pignons, ensouple à flanches.

Les Faiseurs de Bateaux de Saint-Omer (62) : à la découverte de la fabrication de la Barque Flamande « l’ Escute ». Bateau de bois typique de Saint-Omer et du marais Audomarois depuis des siècles, l’Escute est toujours fabriquée de manière traditionnelle par les Faiseurs de bateaux. Cette belle barque de chêne aux formes complexes ne manque pas de noblesse. Elle affiche également des performances hors norme, que ce soit en termes de maniabilité, de vitesse, de confort ou de durée de vie. Employée pour la pêche, les balades en famille, le transport des outils ou l’accès aux habitations isolées. Quasiment plus utilisée par les maraîchers aujourd’hui, l’Escute fait toutefois toujours le bonheur des familles, des pêcheurs, des chasseurs, des amoureux du marais mais également des amateurs de beaux objets.

Niveau 2 : Ameublement

Cette année, les organisateurs du SIMA et leurs partenaires ont souhaité consacré un espace dédié à la formation et à l’exemplarité. Ainsi les visiteurs, parents, jeunes en recherche d’orientation, ou tout simplement « curieux » pourront découvrir et admirer, les savoir-faire d’excellence et échanger avec les professionnels, les enseignants, formateurs sur leurs sujets de prédilection que sont la transmission des savoir-faire, la passion de leur métier …

L’Espace Vocations Métiers d’art situé au 2ème étage regroupe les organismes de formations liées aux métiers d’art et de l’artisanat. Chacun détiennent un espace dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes et leurs parents aux Métiers d’art.

Les compagnons du Tour de France des Devoirs Unis : « Ouvrier, sociétaire, parrain, Tour de France, aspirant, Chef d’œuvre, Compagnons… » des mots qui interpellent et intriguent. Rendez-vous sur le stand des Compagnons pour échanger avec ceux qui ont fait du compagnonnage leur vie. Ils découvriront que l’Union Compagnonnique qui depuis 1889 rassemble les hommes autour d’un même idéal : apprendre, progresser, et transmettre leurs connaissances. Elle a pour mission l’accomplissement de l’homme dans et par son métier. Etre compagnon reste le symbole de qualité professionnelle et de rectitude morale.

L’Antenne formation Arras de la CMA Hauts-de-France : la CMA Hauts-de-France accompagne toute au long de la vie les entreprises artisanales et forme les nos futurs artisans, aujourd’hui elle compte plus de 40 Antennes Entreprises et Formations et forme plus de 20 000 apprentis et apprenants (adultes de plus de 30 ans). Parmi ces Antennes Formation, celle d’Arras qui dispose de deux sites de formation et compte 1200 apprentis et 300 stagiaires de la formation continue.

Institut Saint-Luc de Tournai : c’est en août 1889, que s’ouvraient à l’école Saint-Luc de Tournai, les cours d’apprentissage de menuiserie et de sculpture sur bois, initiateurs de la section Ebénisterie. L’Institut Saint-Luc est considérée comme l’une des meilleures écoles d’Europe dans cette discipline artistique. C’est au travers d’exercices, de croquis, dessins, maquettes, de projets concrets que les étudiants de Saint-Luc s’exercent et stimulent leur créativité, leur réflexion esthétique.

Le bois, une filière d’excellence au Lycée des métiers d’art à Saint Quentin. En avril 2019, le LMA, ouvert depuis 1976, garde son appellation « LMA » mais prend un tournant pour affirmer son excellence en devenant « Lycée des métiers d’art » avec pour empreintes les labels « Lycée des métiers » tout en ayant à cœur des problématiques actuelles « éco-responsables ». Il s’inscrit dans une dimension de spécialisations permettant une continuité de parcours dans le domaine de l’ébénisterie passant du CAP au BMA (brevet des métiers d’art) et au DNMADE (diplôme national des métiers d’art et du design, équivalent à la licence).

Exposition des lauréats MOF – MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE : Le 26ème concours « Un des meilleurs ouvriers de France » conduit par le Comité d’Organisation des Expositions du Travail sous l’égide du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche s’est terminé en avril dernier. En région Hauts de France, quatre candidats ont satisfait aux exigences d’excellence de ce concours hautement sélectif et ont obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France. Après la remise de médaille en Sorbonne le 13 mai dernier, l’heure est venue de leur décerner leur diplôme durant l’inauguration du salon.

Seront présents :

Catégorie Tôlerie – Olivier Miral

Catégorie Tapisserie décoration – Jacob Fayolle

Catégorie Teinture – Pierre Rawiak

Catégorie Gastronomie – Stéphane Collet

L’Association Régionale des Entreprises du Patrimoine vivant des Hauts-de-France : occupée par 15 entreprises EPV, le SIMA sera la première vitrine de l’association des Entreprises du Patrimoine vivant des Hauts-de-France. L’association régionale a choisi le Salon International des Métiers d’art pour annoncer son lancement. Vous souhaitez en savoir davantage sur les Entreprises du Patrimoine Vivant, rendez-vous au stand n°10 au niveau 1.

Démonstrations, échanges, rencontres découvertes avec les Musées et PROSCITEC

Moulin Brosserie de Saint-Felix (60) : Démonstration de montage main d’une brosse à cheveux sur table de brossière.

AMBO, L’Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise de Tracy-Le-Mont (60) : Démonstration de garnissage d’une brosse de toilette et exposition d’une dizaine de brosses de toilettes dans une vitrine.

Animations autour de la thématique du textile : Musée des dentelles et broderies de Caudry (59)

Animations autour de la thématique des Métiers d’Arts : Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru (60) ; Musée de la Céramique de Desvres (62) ; Musée du Marbre de Rance (B).

Académies de Lille et d’Amiens

Une offre de formation métiers d’art largement déployée. Héritage de savoir-faire élaborés au fil des siècles, les métiers d’art font partie de notre culture. L’offre de formation proposée dans la filière métiers d’art se déploie du CAP (certificat d’aptitude professionnelle) au DMA (diplôme des métiers d’art).

Niveau 3 : Mode et Accessoires

Depuis 2015, La Province de Liège reste fidèle au SIMA !

Le Pôle Métiers d’Art de la Province de Liège fait partie du Service Culture de la province de Liège. Son rôle est de promouvoir et de valoriser l’artisanat liégeois : organiser des expositions, être présent avec des artisans sur des Salons en Province de Liège mais aussi à l’étranger.

Frédéric Beine : Horloger ( restauration et création)

Pierre Dôme : Graveur sur armes

Aurélie Vétro : Enlumineuse , restauratrice d’œuvres d’art

Jean-Yves Vossius : Maître verrier

Espace Parents/Enfants

Le SIMA est aussi un moment de détente pour petits et grands ! Au programme , spectacles de Marionnettes et ateliers de création avec le Louvre Lens. En plus des différents ateliers organisés par les professionnels des métiers d’art sur tout le salon, les familles pourront assister à un véritable spectacle de marionnettes :

« Guignol et le château hanté » ou « Le Pot de Confiture ».

Des marionnettes à gaine traditionnelles en bois sculpté et costumées par Cécile JASTRZEMBSKI jouant dans un castelet fabriqué et peint à la main.

Ateliers de créations avec le Louvre Lens : en écho à la grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle, nous proposerons aux enfants accompagnés de leurs parents de se glisser dans la peau des artistes, pour créer leurs propres cartes – de vœux, de correspondance – en forme de poupées polonaises.

Avec le Musée de la Rubanerie cominoise :

Initiation à l’art du tissage sur un petit métier à tisser en bois simplifié.

Reconstitution de l’habit du Marmouset, l’apprenti rubanier de Comines, à l’aide de pièces de Puzzle.

Chaque enfant pourra repartir avec un ruban réalisé par le Musée de la Rubanerie Cominoise.

Pour les enfants de 5 à 10 ans. Groupe de 10 enfants maximum. Contact de réservation : 00 32 56 58 77 68

Programme complet à l’accueil du salon.

