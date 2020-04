"Le signal" de Maxime Chattam

Maxime Chattam, romancier français, n'est jamais aussi bon que lorsqu'il décrit l'horreur et la terreur. Un maître du genre ! Pour frissonner !

La famille Spencer quitte l'effervescence de New-York pour s'installer à Mahingan Falls, une petite ville tranquille des Etats Unis à quelques kilomètres de Salem. Un belle ferme au bord de l'océan, un véritable havre de paix... Du moins c'est ce qu'ils pensaient ....

Vous allez adorer dévorer ce roman, passer du rationnel à l'irrationnel... avoir peur !

Des meurtres sordides, des rumeurs de sorcellerie, des connversations téléphoniques brouillées par des cris et des hurlements inhumains... "Le signal" est du Maxime Chattam comme on l'aime, avec dans ce roman un hommage à Stephen King et à Lovecraft. Et puis la couverture et la mise en page bordée de noir sont à l'image de l'histoire : Noire, étrange et sanglante.