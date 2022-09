Le Suprême Festival à Saint Mars du Désert

La compagnie Suprême Fourbi présente le Suprême Festival... Devenez, l'instant d'une journée, citoyen du Fourbistan. Un pays nomade où la culture et le rire y sont maitres. Théâtre, entre-sorts, animation musicale, théâtre de rue et projection de courts-métrages. Vous n'aviez pas prévu de voyager au Fourbistan ? Ce n'est pas un problème, c'est le Fourbistan qui viendra à vous le samedi 17 septembre à la salle André Malraux de Saint-Mars-du-Désert. Toute la journée, chacun est invité à prendre son passeport pour le Fourbistan, un pays nomade où la culture et le rire s’entremêlent joyeusement. Vivez une excursion culturelle dépaysante, inédite et originale sans transport ni Jet Lag. Petits et grands pourront visiter plusieurs sites autour de l’espace Malraux où différents spectacles seront présentés : théâtre, entre-sorts, animation musicale, théâtre de rue, projection de court métrage. Évènement gratuit et familial de 10h à 23h. Restauration et buvette sur place avec marché de créateurs.

Vous êtes attendus nombreux à ce premier Suprême Festival, un voyage surprenant et gratuit en cœur de bourg de Saint-Mars-du-Désert, samedi 17 septembre de 10h00 23h00.