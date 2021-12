Le temps des petits c'est reparti avec le Festival Ohlala

Pierre Gueyrard à la Maison du Peuple le samedi 11 décembre à 10h et 17h pour son spectacle musical "Les lunes et les nuages"

France Bleu Provence est partenaire de la cinquième édition du Festival "Oh La La !" Le temps des petits. Festival de spectacles vivants et activités culturelles et artistiques pour très jeune public et familles à Gardanne du 1er au 16 décembre 2021.

« Ohlala!, le temps des petits » organisé en partenariat par le service culture et vie associative de la ville de Gardanne et l’association « Le Syndikat des Mômes » est un festival de spectacle vivant et de propositions artistiques pour petits de 0 à 6 ans.

Du théâtre, des chansons, du conte, de la douceur, du rire, de l’émotion…il y en a pour tous les goûts !

La programmation 2021 propose des spectacles musicaux, des interventions artistiques et ateliers un temps fort le 11 décembre 2021, avec une journée familiale où seront proposés de nombreux spectacles et ateliers.

Dans mon Arbre Magik Bazar Spectacle Kamishibaï Dès 3 ans – 30min Médiathèque • 10h & 11h Mercredi 15 décembre

Une 5ème édition tout en douceur, en poésie et en éclats de rire pour réchauffer les yeux, les oreilles et les cœurs et retarder l’arrivée de l’hiver.

Du 1er au 16 décembre à Gardanne, enfilez vos plus belles chaussettes, amenez votre doudou préféré et venez cocooner loin du froid de décembre !