Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes, 100% Local !

France Bleu Paris retourne à votre rencontre cet été !

Tout l'été à partir du 29 Juin, de 9h à 11h, France Bleu Paris va sillonner les routes de l’Île-de-France, à votre rencontre, pour faire découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre, la richesse culturelle et patrimoniale de nos villes et villages francilien.

Avec Quentin Lhuissier, découvrez pendant 45 jours, les plus belles communes d'Île-de-France. En 6 étapes, il vous présentera les lieux et les personnes qui font les villes et villages franciliens :

8h50 : Bonjour Monsieur Le Maire

9h20 : Les loisirs de la commune

9h50 : Le patrimoine de la ville

10h20 : La gastronomie

10h50 : La petite histoire de la ville

En partenariat avec VisitParisRegion.com, France Bleu Paris va vous faire vivre un été placé sous les signes des rencontres, du partage et de la découverte.

Gagnez votre pass VisitParisRegion.com pour 4 personnes

Deux chances pour ça :

Sur l'antenne, Embarquement Immédiat (de 11h à Midi) prolonge le Tour d'Île-de-France et va vous permettre de gagner, chaque semaine, un Pass 3 jours pour 4 personnes de notre partenaire VisitParisRegion.com.

Sur le site internet de France Bleu, 1 fois par mois, un Pass 3 jours pour 4 personnes sera là aussi mis en jeu avec un tirage parmi tous les inscrits.

Sur notre site et les réseaux sociaux de France Bleu Paris

Vous pourrez suivre les aventures de Quentin tout au long de l'été avec la possibilité pour vous de ré-écouter les programmes. Photos, vidéos, coulisses... France Bleu Paris vous accompagne sur les routes de l'île-de-France.

A partir du 29 Juin retrouvez Le Tour d'Île-de-France sur internet, Facebook, Twitter et Instagram !