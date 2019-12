Le Village du Père Noël de Creutzwald 2019

Marché de Noël, grande parade, trail, spectacles en tout genre, maison du Père Noël... Creutzwald s'y connait en magie de Noël et compte bien vous le prouver dès le 7 décembre ! Le Village du Père Noël ouvre ses portes et vous invite en famille à l'émerveillement.

Rendez-vous, du 7 au 15 décembre, à Creutzwald au square Bisten et dans le centre ville pour découvrir toutes les animations réunies autour du Village du Père Noël.

Une vingtaine de chalets de Noël tenus par des associations locales et des artisans proposeront restauration, buvettes, produits du terroir et artisanat et de nombreuses animations et spectacles seront proposés, tous entièrement gratuits.

Le Village de Creutzwald

Retrouvez France Bleu Lorraine en direct de Creutzwald mercredi 11 décembre de 16h à 18h

Parade du Père Noël avec char illuminé: dimanche 15 décembre à 17h30

avec char illuminé: dimanche 15 décembre à 17h30 Spectacles : des concerts (Freestyle Gospel - concert de Noël - Chorale Equinoxe...), des spectacles et contes pour enfants (The Tim Circus Show - Elsa et le Monde des jouets - Escape Game de Noël...)

des concerts (Freestyle Gospel - concert de Noël - Chorale Equinoxe...), des spectacles et contes pour enfants (The Tim Circus Show - Elsa et le Monde des jouets - Escape Game de Noël...) Maison du Père Noël et ses amis : Casse-Noisette ou Lutin sculpteur de ballons, du samedi 7 au mercredi 11 décembre.

Le Père Noël vous y attend chaque jour © Radio France - ©Alexandre Fisch

Des animations de rue et manèges : mini-montgolfières - Ours et Panda Géant - cracheurs de feu - jonglerie de Noël et Père Noël échassier...

mini-montgolfières - Ours et Panda Géant - cracheurs de feu - jonglerie de Noël et Père Noël échassier... Récolte de jouets au profit du Secours Populaire : mercredi 11 décembre à partir de 14h.

Venez nombreux et vos jouets en bon état ! © Radio France - ©Alexandre Fisch

Urban Trail de Noël, samedi 14 décembre : course nocturne en ville avec des parcours de 4 et 11 km. Départ à 18h.

Et retrouvez tous les jours le Père Noël, les contes de Noël, l'Autoroute de Noël, des animations de rue...