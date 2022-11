Le Voyage en Hiver à Nantes

Les couleurs et la lumière seront les marqueurs de ce Voyage en Hiver...

Dans la continuité du Voyage permanent et de l’événement estival, la ville sera réinterprétée de façon singulière et sensible par le regard d’artistes qui s’empareront de cette ambiance si particulière des fêtes de fin d’année pour créer de nouveaux songes d’une nuit d’hiver. La programmation s’inscrira avec des propositions joyeuses et chaleureuses autour de trois axes principaux : la création d’œuvres plastiques inédites à la découverte de la ville, une programmation musicale, la gastronomie nantaise.

Cet hiver, le Voyage à Nantes invite à un véritable ré-enchantement et à une célébration de la ville. Ou comment ouvrir grand les imaginaires et créer de nouveaux rituels de Noël. Programmes complet de vos rendez-vous et animations en ligne sur le site du Voyage à Nantes .