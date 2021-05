Le colloque virtuel Miyazaki et le droit

Réécoutez Pierre Nuss mélanger droit et manga pour l'annonce de ce colloque Copier

Le lien pour obtenir toutes les informations sur la conférence.

Le droit, ça peut paraître compliqué. Quand on commence à en avoir besoin, c’est pas terrible, et puis le jargon… Le tribunal, les juges, les avocats, ça fait un peu peur, tout ça.Depuis quelques années, des professeurs de droit cassent cette image en proposant des cycles de conférences sur des mondes imaginaires. Nous avons eu droit à “perspectives juridiques en Terre du Milieu” à Strasbourg il y a quelques années, le droit et Star Wars prévu en février a été reporté. Mais ne ratez pas le 28 mai “Hayao Miyazaki et le droit, du rêve à la réalité”. Les différents univers du dessinateur japonais, Princesse Mononoké, le château dans le ciel, mon voisin Totoroou du voyage de Chihiro seront passés au crible des juristes. C’est un mélange entre le droit et la fiction, avec plusieurs intervenants en visio. Et hourra, un alsacien est parmi les organisateurs et tous ces intervenants internationaux, Yann Basire, maître de conférences au CEIPI, Université de Strasbourg, il traitera des studios Ghibli et de la propriété intellectuelle.L’analyse menée par les différents universitaires qui se succéderont sera toujours strictement juridique : vous découvrirez que des œuvres de fiction peuvent être analysées sous l'œil du droit international privé, du droit des contrats, du droit des biens, du droit de l’environnement ou du droit pénal. C’est une mise en perspective intéressante qui dédramatise un peu le droit, puisque nous sommes dans la fiction, et qui lui permet de se démocratiser un peu. Allez, je ne résiste pas à vous citer quelques sujets : Instrument d'oppression ou d'émancipation ? Figures du contrat dans Le voyage de Chihiro ; plus simple, Le bonheur au travail dans l'œuvre de Hayao Miyazaki ; La protection de l'environnement et la place des animaux dans l'œuvre d'Hayao Miyazaki. Rapport aux hommes, rapport au monde, éh oui, c’est déjà du droit ! C’est le 28 mai de 15h30 à 19h en visio, c’est gratuit mais sur inscription sur le site univ - droit point fr, mais nous vous mettrons le lien direct sur notre site !