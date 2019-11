Le Week-end chez vous au Tarbes Beer Fest (1er décembre 2019)

Une fête de la bière made in Pyrénées, c'est le rendez-vous au parc des Expositions de Tarbes. Le Week-end chez vous sera dans les coulisses du Tarbes Beer Fest ce dimanche 1er décembre 2019.

Tarbes, France

Connaissez-vous toutes les saveurs locales et régionales des bières du sud-ouest ? Si ce n'est pas le cas, le Tarbes Beer Fest vous attend durant tout le week-end au Parc des expositions de Tarbes.

France Bleu Béarn s'installe ce dimanche 1er décembre 2019 dans les coulisses de la cinquième édition de ce rendez-vous des amateurs de bières locales et européennes, grâce à la présence de nombreux brasseurs.

Rendez-vous de 11 heures à 12h30 avec Le Week-end chez vous sur France Bleu Béarn (102.5 FM à Pau et 104.8 FM à Pau) ou via votre appli France Bleu, pour tout savoir des bières fabriquées dans les Pyrénées et la façon de bien les consommer !