Léonie reçoit le Trophée "100% coup de cœur" France Bleu

Le trio Léonie et Frédéric Jouve directeur des programmes et de la musique du réseau France Bleu

Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et pourtant ils se sont baptisés Léonie !

Ils rêvaient déjà sur les plages de Vendée d’un avenir de pop star. Les Sables d’Olonne pour décor sur la côte Atlantique, des études supérieures de violon et trompette au conservatoire, la composition d’un album par an, une cinquantaine de concerts chaque été sur la côte vendéenne. La sortie de leur nouvel album est le fruit de cette expérience de 10 ans et reste fidèle à ce qui les a construits, marquée par une décennie musicale plurielle entre « Téléphone » et « Goldman », ou encore, « Oasis » et « Coldplay »…

Léonie est composé des frères Pradel, Marc ( chant, piano, guitare, trompette) et Fred (chant , guitare, violon) . Leur vieil ami Alban à la batterie a rejoint les deux frères en 2014. Le groupe Léonie et leur titre « Comme ça » est un coup de cœur France Bleu.

Le trio Leonie , Frédéric Jouve directeur des programmes et de la musique du réseau France Bleu et Fabienne Bureau directrice de France Bleu Loire Océan © Radio France - Valérie Desfontaines

France Bleu Loire Océan vous propose la diffusion du concert de Léonie, enregistré lors de la remise du Trophée 100% coup de cœur France Bleu sur la scène nantaise Stéréolux. Une session live animée par Jean-Jacques Lester en présence de Frédéric Jouve, Directeur des Programmes et de la Musique du réseau France Bleu et de Fabienne Bureau directrice de France Bleu Loire Océan .

Léonie en live © Radio France - Frédérique Faure

Malheureusement, cette évènement s’est déroulé sans vous, à huis clos, en raison des conditions sanitaires !

Le trio Léonie et Frédéric Jouve directeur des programmes et de la musique du réseau France Bleu © Radio France - Frédérique Faure

Ne manquez pas la diffusion du concert du groupe Léonie, ce jeudi 8 avril 2021 à 20h et ce samedi 10 avril entre 15h00 et 16h00 sur l'ensemble du réseau France Bleu . Diffusion ultérieure prévue sur la chaine Culturebox, la chaîne éphémère 100 % dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes sur le canal 19 de la TNT et sur la plateforme france.tv