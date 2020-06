"Les 100 lieux qu'il faut voir, Mythes et Légendes" sur France 5 dimanche 5 juillet à 20h50

France Bleu vous fait découvrir la saison 7 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 du 5 juillet au 30 août 2020. Cette semaine direction la France mystérieuse, celle des mythes et légendes

C’est à un voyage inédit, que vous convie ce numéro exceptionnel des « 100 lieux qu’il faut voir ». Un périple envoûtant sur des terres de légendes où se côtoient les mythes les plus étonnants, les mystères les plus fascinants et les croyances les plus irrationnelles.

De l’archange du Mont-Saint-Michel au trésor caché de Rennes-le-Château, en passant par les alignements de Carnac, quels sont ces sites qui, aujourd’hui encore, défient la raison et suscitent toutes les interrogations ?

Quand le réel se teinte de fantastique, ce sont des récits de sorcières, comme à Rochefort-en-Terre, d’alchimistes sanguinaires, à Tiffauges, ou de vieux démons, à la maison forte de Reignac, qui hantent les murs de nos châteaux.

Et surgissent au détour d’un chemin ou à l’angle d’un édifice, les personnages et les créatures qui peuplent notre imaginaire depuis des siècles. Sur les traces de la bête du Gévaudan en Lozère, de Barbe-Bleue en Vendée ou de Merlin, dans la mythique forêt de Brocéliande en Bretagne, c’est une balade empreinte de magie et de féérie que nous vous proposons.

Bienvenue dans une France hors des sentiers battus, une France mystérieuse, celle des mythes et légendes qui parsèment notre territoire.

