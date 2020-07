Les 100 lieux qu'il faut voir : un week-end à gagner au Domaine de Clairefontaine en Isère

A l'occasion de la saison 7 inédite de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir" cet été sur France 5, France Bleu vous offre chaque semaine un séjour pour deux personnes avec weekendesk.fr. Cette semaine c'est au Domaine de Clairefontaine à Chonas-l'Amballan que nous vous emmenons.

Ce dimanche 12 juillet à 20h50 sera diffusée la deuxième émission"Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5 dans l'Isère. Pour l'occasion, jouez pour gagner un week-end pour 2 à Chonas-l'Amballan à 10 kilomètres de Vienne et 40 kilomètres de Lyon.

Gagnez votre week-end à Chonas-l'Amballan avec Weekendesk!

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Domaine Clairefontaine à Chonas-l'Amballan.

2 nuits en chambre supérieure dans les jardins

Le petit déjeuner buffet pour 2 personnes x 2 jours, servi au restaurant

Le Domaine de Clairefontaine est idéalement situé en Isère, à 10 km de Vienne et 40 km de Lyon, dans le village de Chonas L'Amballan. Au cœur d’un vignoble d’exception, partez à la découverte des vins des Côtes du Rhône et de leurs appellations prestigieuses. Clairefontaine est le point de départ incontournable pour les amateurs de vins et de bonne chair.

Un luxe intime, discret et protégé…

Avancez-vous dans le parc et passez devant le bassin aux cygnes pour vous rendre dans Les Jardins, à 20 mètres de la Maison. Créée dans les anciennes écuries du Domaine de Clairefontaine, cette maison 4 étoiles a été conçue dans le style d’un ancien séchoir à noix du Dauphiné. Des tons clairs, des meubles cérusés, des boutis piqués main et des rideaux en lin, font de ces chambres des écrins de charme. Elles invitent au bonheur simple de respirer l’air pur de la campagne iséroise, dans un cadre d’exception avec vue sur le parc ou sur la cour. Véritables cocons où le temps s’oublie et l’esprit s’évade…un moment de détente absolu.

Pour le plus grand bonheur des gourmets, les restaurants de Clairefontaine vous offrent une pause gourmande, à la Table étoilée* ou au Bistrot Bib Gourmand.

La Table gastronomique est emmenée par le Chef Philippe Girardon, Meilleur Ouvrier de France 1997. Une cuisine subtile et délicate, ancrée dans le terroir dauphinois vous sera servi au rez-de-chaussée du Manoir, dans un décor lumineux et raffiné.

Authentique, chic et cosy, le Bistrot est un lieu contemporain qui propose un service, du petit-déjeuner au dîner, sur le thème de la simplicité et de la fraîcheur (ouvert 7j/7).