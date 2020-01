Les 18 et 19 janvier, plongez dans le monde fantastique des magiciens avec le spectacle VIVE LA MAGIE

Au théâtre Sébastopol, 8 artistes de classe mondiale vous proposent un spectacle époustouflant et déroutant. Leur talent ? Vous faire croire que tout est possible, même l'impossible. Leur secret ? Vous emmener dans un monde où votre perception vous joue des tours... Pour votre plus grand plaisir !

Vive la Magie, le samedi 18 à 17h et 20h30, le dimanche 19 à 14h

Quel que soit votre âge, retrouvez votre âme d'enfant : venez vivre et partager les émotions magiques du Festival International Vive La Magie : 1h45 de spectacle où vous serez enchanté de ne rien comprendre !

Vive la Magie, 12ème éditions !

Pour cette tournée 2019-2020, le plus grand festival de magie d’Europe réserve une nouvelle fois plus d’un tour dans son chapeau !

Vive la Magie propose des numéros éclectiques, teintés d’humour et de poésie. Du Japon à l’Espagne, en passant par la Corée du Sud ou Taiwan, le festival recevra des magiciens venus des quatre coins du globe, fiers représentants de tous les courants de l’art magique, des plus grands illusionnistes, fantaisistes, manipulateurs ou mentalistes du monde entier. Le temps d’une soirée, le Festival transportera grands et petits au pays du Merveilleux, au travers de spectacles éblouissants et poétiques, loin des clichés tenaces autour de la Magie.

Une douzième édition qui s’annonce grandiose !

Émerveiller les enfants, époustoufler leurs parents, c’est le credo de cet événement intergénérationnel, où les habitués reviennent chaque année en famille ou entre amis.

Au Programme :

Les grands numéros de :

François Normag (F)

Sang Soon Kim (Corée Du Sud)

Marko Karvo(Finlande)

Nao Murata(Japon)

Remi Larrousse (F)

Mag Marin (Espagne)

Nestor Hato (F)

François Normag / Marko Karvo

° À la fois présentateur, magicien, humoriste, François Normag sait donner l’impulsion unique qui transforme un spectacle en véritable fête. François Normag met la magie au carré, la multiplie par l’humour et y additionne une personnalité dont le coefficient de folie reste à calculer . D’ailleurs, la presse dit de lui : «Pastichant des dessins animés, mettant Hollywood à la sauce branquignol, le magicien-comédien renverse tous les repères. Le spectateur est ébahi, ravi, envoûté par tant d’adresse, stupéfié par tant de poésie.»

° Marko KARVO fait partie des «classiques» de l’art magique. Comme pour les autres arts, l’art magique possède en son sein des artistes qui font école, qui font référence. Marko KARVO fait partie de ceux-là. Cet artiste est même sans aucun doute le meilleur représentant de ce style de magie. Adepte de la diversité, le festival se fait un devoir de présenter toutes les formes de l’art magique et c’est pourquoi vous découvrirez ce numéro unique au monde réalisé avec une maîtrise exceptionnelle et une économie de gestes et de mouvement qui en font tout le charme et, paradoxalement, l’originalité. Quand vous saurez en plus que les assistants ailés de ce grand artiste vivent une vie totalement libre, que ses animaux sont choyés comme peu au monde, alors, vous comprendrez l’intelligence et la démarche artistique unique de ce magicien dont l’impact lors de ses spectacles est totalement subjuguant.

Nao Murata / Remi Larrousse

° Une approche tout en douceur et sensorielle, une touche minimaliste et surtout une délicatesse nippone. Nao Murata, de par son épure, tranche avec les performances et les «toujours plus». Avec elle, la magie retrouve un souffle poétique, grave sans être lourd, profond sans être ennuyeux. En fait, Nao Murata vous ouvre des portes et rares sont ceux qui refusent d’y entrer. L’univers est tellement source d’émerveillement surtout avec la grâce japonaise que nous propose Nao.

° Rémi Larousse pratique l’art du mentalisme depuis l’âge de 12 ans. À 29 ans, il reçoit le Mandrake d’Or, l’Oscar de l'illusionnisme, qui récompense son travail original mêlant théâtre, mentalisme et illusions dans le spectacle « Le Script». À travers ce numéro, Rémi Larrousse initie une tendance nouvelle en Europe dans la présentation de l’art du mentalisme.

Mag Marin / Nestor Hato

° Marín dédie toute sa vie, son énergie, ses temps (et ses économies) à l›art magique depuis 2008. Et malgré sa jeunesse, il a déjà marqué le milieu professionnel et plus largement le milieu artistique à travers toute l›Espagne. La plupart des grands artistes contemporains ont partagé une loge avec Marin. Depuis toujours, Marin est encouragé, soutenu et conseillé par les professionnels du théâtre en plus de la danse et de la musique. Ce mélange artistique fait de lui un magicien de premier plan et surtout un artiste à surveiller car son talent lui permettra d’aller loin, très loin même. Profitez du Festival de Magie pour découvrir de nouveaux talents et découvrir les magiciens du futur...

Nestor propose une magie virtuose et très dynamique. Là où certains peuvent se trouver blasés par l’art magique de la manipulation, avec Nestor Hato, c’est un véritable feu d’artifice qui se déroule sous nos yeux. Avec Nestor, on découvre que les cartes sont loin d’être ennuyeuses quand le talent est présent.

° Toujours élégant, virtuose et avec un vrai sens du spectacle, il sait créer cette dynamique que l’on retrouve dans les meilleurs spectacles. Ce n’est pas le hasard s’il est reconnu par le milieu professionnel comme une référence artistique. Nestor est même régulièrement consulté pour affiner les mises en scène de spectacle mais aussi les émissions de télévision en Europe, mais aussi en Chine. Désormais, nul besoin d’aller le voir au Crazy Horse à Paris ou dans les plus grandes salles de spectacles du monde, découvrez celui qui fait partie du cercle très restreint des plus grands manipulateurs mondiaux en direct sur la scène du Festival.

