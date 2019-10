Les 20 ans du Grand Cabaret de Vieux-Berquin : Nouvelle création

Le Grand Cabaret poursuit son aventure depuis 1999 sous l’égide de Patrice Chevalier et de Clo les fondateurs. Bâti au milieu des champs de la commune de Vieux-Berquin près de Cassel (le village préféré des français 2018).

Vieux-Berquin, France

Alliant chansons, humour, danses, jeux de lumière, plumes et paillettes…Le Grand Cabaret est désormais une véritable institution dans les Hauts de France et au-delà de la frontière Belge toute proche.

Bienvenue au Grand Cabaret :

Dans son cadre moderne, chaleureux et atypique au cœur d’un parc arboré de 3 ha, le Grand Cabaret propose des dîners spectacles, animés par ses propres artistes dans sa vaste salle de 250 couverts. Conçue sur 3 niveaux, plus large que profonde et dotée d’une scène de 120 m², elle assure à tous les spectateurs une parfaite visibilité partout dans la salle.

​​Plus de 600 000 spectateurs ont déjà été enchantés par le talent de la troupe d'artistes et par le professionnalisme des équipes.​

"Surprise" le spectacle des 20 ans

La nouvelle création des 20 ans - Le Grand Cabaret

​​ Gisèle découvre un ancien miroir et par cette découverte, elle vit différentes aventures avec le public.

Attention à vous! Gisèle se transforme!

Gisèle sera toujours accompagnée de ses amies emplumées, de son chanteur préféré et de son complice aux mille facettes.

Et elle finira par fêter les 20 ans de son cher Cabaret !

Sur France Bleu Nord, gagnez vos places pour le spectacle avec un cocktail de bienvenue

Voici ce que vous allez vivre au Grand Cabaret :

Vous souhaitez connaître l'histoire folle de la création du Grand Cabaret en 1999 par Clo et Patrice : offrez-vous le livre événement qui retrace les 20 ans .

Infos PLUS : Le Grand Cabaret organise des séminaires, des présentations - conférences et ....SURPRISES en 2019 et 2020 !

Le site du Grand Cabaret de vieux Berquin ICI

