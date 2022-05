REPLAY - Voyagez dans le temps à l'occasion des 24h du temps !

La 8ème grande fête du temps, qui a lieu à Besançon, les 18 et 19 juin, se lance à la rencontre des savoir-faire horlogers et de la mécanique d’art. Laissez-vous transporter dans l'univers de Jean-Marc Loiseau, horloger franc-comtois grâce à ses anecdotes !

Le saviez-vous ? Les 24h du temps sont une idée originale de France Bleu Besançon !

C'est en 2014 que France Bleu Besançon, en partenariat avec la Société Française des Microtechniques et de Chronométrie et la Ville de Besançon, fait naître cet événement.

Grand Besançon Métropole le coordonne depuis 2019.

Donnez-vous du temps de temps en temps !

Professionnels et amateurs, viennent à votre rencontre pour vous partager leur passion : celle de l'horlogerie.

Marques horlogères, créateurs, écoles et organismes de formation exposent leurs collections, proposent des animations autour de l’établi et des ateliers ludiques pour petits et grands.

Entre ateliers, visites guidées, Bourse Horlogère, vente aux enchères et conférences, les 18 et 19 juin, sont un véritable nids de connaissance et d'animations.

Une nouvelle édition pleine de moments inattendues !

Cette édition est rythmée par la présence du Campus des Métiers d’Art et de la Maroquinerie, une nouvelle horlogerie et des conférences autour du Temps de l’imaginaire qui vous font découvrir la magie des mécanismes.

Ce n'est pas tout ! Ce rendez-vous est aussi celui de la réouverture officielle du Musée du Temps.

France Bleu Besançon vous fait passer le temps !

1 mois avant le grand saut dans le temps, France Bleu Besançon vous conte chaque matin, à 9h05, dans Côté Culture, des histoires et anecdotes sur l'horlogerie.

Laissez-vous transporter par la voix de Jean-Marc Loiseau, passionné d'horlogerie. Ancien vendeur et réparateur de montres anciennes pendant des années dans la rue Battant, il a également effectué de nombreuses recherches sur l'histoire de l'horlogerie en France et sur d'autres Pays (Espagne, Angleterre, Suisse bien entendu, mais aussi Cuba, les USA et les anciennes colonies françaises...). Qui de mieux que lui pour faire briller le passé ?

