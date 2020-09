🎂 Les 40 ans de France Bleu avec Aldebert ! 🎸🎁

Ce vendredi 25 septembre, Aldebert fĂȘte les 40 ans de France Bleu sur France Bleu Besançon ! De nombreuses surprises viendront jalonner les deux heures et demie que l'on va partager, ensemble et tout en Ă©motions, de 7h Ă 9h30 !

Evénement : 44 stars sur 44 locales pour les 40 ans de Bleu !

France Bleu a 40 ans, et Aldebert fĂȘte l'Ă©vĂ©nement sur France Bleu Besançon.

Aldebert partagera les surprises et émotions de nos 40 ans ! © Maxppp - Valérie Vrel

Aldebert passera la matinée sur France Bleu Besançon, de 7h à 9h30, aux cÎtés de Pol Laurent et de Marion Streicher.

Et pour cette matinĂ©e de fĂȘte, on aura plein de choses Ă partager, avec des invitĂ©s dont il vous rĂ©serve la surprise, et des invitĂ©s dont nous lui rĂ©servons la surprise !

Psssst... Vous n'ĂȘtes pas au bout de vos surprises... et lui non plus ! 😂