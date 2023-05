Les 5 bonnes nouvelles de la semaine

4200 kms à vélo pour le climat ...

Le samedi 28 janvier, Nicolas Marques et Guillaume Labeyrie se sont lancés dans un défi un peu fou : rejoindre Rouen, au départ de la Prom', à Nice, pour sensibiliser au climat. "Le Climat chez Vous", c'est un tour de France à Vélo pensé pour alerter sur les risques liés au dérèglement climatique et présenter des solutions, dans chacune des 14 villes-étapes.

Originaires de Nice et de Rouen, Nicolas Marques et Guillaume Labeyrie se sont lancés le défi de traverser la France à vélo pour sensibiliser au climat, 4 000 km d'efforts pour le climat.

2 potes, +de 4000 kms en vélos, 15 spectacles de magie, 24 interviews, 22 départements traversés, 60 participants aux derniers kms, 150 personnes à l'arrivée à Rouen, 70 articles dans la presse, 20 passages radio, 6 passages télévisés, de formidables rencontres, des centaines de discussions sur les enjeux climatiques, et des côtes, de la pluie, du vent, de la neige…" C'est ainsi que le duo normand-nissart résume cette aventure sur leurs réseaux sociaux.

Nicolas Marques et Guillaume Labeyrie

2éme édition du défi de La Boulisterie ...

Guillaume et toute l’équipe de la Boulisterie (la marque 100% niçoise) ont parcouru pendant toute la semaine plus de 1000 kilomètres en caravane de Arcachon à Nice, sans autoroute, ni GPS pour célébrer la pétanque et l'art de vivre à la française...et surtout, surtout découvrir les terroirs de France.

L'occasion pour toutes la bande de faire découvrir aussi la nouvelle collection "L'été sera chaud" en collaboration avec Jack and Jones.

Une collection qui s'est donc baladée d’Ouest en Est et ça n’a pas toujours été de tout repos, avec quelques péripéties qui laisseront de beaux souvenirs à nos amis de la boulisterie qui ont rejoint Nice ce vendredi avec comme à leur habitude, une belle fête à la clé.

Je déclare ouverte la 76ème édition du Festival de Cannes ...

La croisette cette année encore fait le plein depuis ce mardi et l'ouverture de cette 76ème édition. une édition qui compte pas moins de 21 films en compétition pour remporter la célèbre Palme d'Or, mais le festival de Cannes c'est avant tout du glamour, des paillettes et des stars qui ne manqueraient pour rien au monde ce rendez vous du cinéma.

Citons entre autres; Johnny Depp, Margot Robbie, Harisson Ford sans oublier Robert De Niro et Leonardo Di Caprio qui sont aussi attendus sur les célèbres marches du Palais des Festivals.

Le festival de Cannes du 16 au 27 Mai à suivre tous les jours sur France Bleu azur

festival de Cannes © Radio France

Evènement éco-responsable ...

Rendez vous ce week end à Biot pour "Souffleurs d'avenir" un évènement qui revient cette année encore les 20 et 21 Mai.

Au coeur du projet, Les actions éco-responsables et les démarches de développement durable.

L'objectif est de promouvoir les actions éco-responsables et les démarches de développement durable en mettant à l'honneur des acteurs locaux engagés ainsi que les différents projets et initiatives qui participent à la construction d'un futur durable.

Au programme :

Le 20 mai : Nettoyage de printemps le matin

Le 21 mai :

Repair Café géant

Ateliers et démonstrations Upcycling

Marché aux plantes

Goûter zéro déchet

Gratiferia (grande foire gratuite)

Animations et rencontres écocitoyennes

souffleurs d'avenir

Un réseau de producteurs locaux qui ne cesse de grandir....

Le réseau Zéro6, comme nous sur France Bleu Azur, a décidé de mettre en avant notre territoire, nos petits producteurs, nos artisans et de valoriser ainsi la production et les produits locaux.

C'est dans ce but que ce réseau dénommé tout simplement Zéro Six a été crée, et ne cesse de prendre de l'ampleur avec de plus en plus de grandes surfaces qui commercialisent les produits de notre belle région en étant en circuit court avec les producteurs et artisans locaux. Une initiative 100% positive que vous pouvez retrouver sur le site www.zero6.fr , un site qui vous permettra de découvrir tous les adhérents du réseau ainsi que leurs produits, mais qui vous permettra aussi à vous producteurs et artisans locaux d'en savoir plus sur le réseau Zéro6 et peut être le rejoindre.