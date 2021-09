Les Antiquités Bastian fêtent leur 150 ans à Strasbourg

Installée depuis 1871 au pied de la cathédrale de Strasbourg, la maison Bastian a vue six générations familiales d'antiquaires se succéder. Six générations qui ont été les dépositaires d'objets et meubles de toutes époques du Moyen Âge au XXe siècle. Autant d'articles que vous pouvez découvrir jusqu'au 9 octobre dans une exposition temporaire d'anniversaire rassemblant un florilège d'œuvres qui reflètent une expérience et un goût, hérités et forgés par 150 ans d'existence.

Sur fond mauve, des œuvres datant de l'antiquité sont à découvrir au travers de l'exposition consacrée aux 150 ans de la Maison Bastian à Strasbourg © Radio France - Nathan Airelté

Une exposition dans laquelle vous pouvez admirer de magnifiques faïences...

Pour fêter leur 150 ans, les antiquités Bastian à Strasbourg organise une exposition. © Radio France - Nathan Airelté

...Et aussi d'anciens meubles.

Commode visible dans l'exposition consacrée aux 150 ans des antiquités Bastian © Radio France - Nathan Airelté

Les antiquités Bastian expose pour leur 150 ans jusqu'au 9 octobre 2021 © Radio France - Nathan Airelté

Pour trouver les antiquités Bastian située 24 place de la cathédrale à Strasbourg, il suffit de lever les yeux et suivre la flèche !

La cathédrale de Strasbourg et son bonnet phrygien sur la devanture des antiquités Bastian. © Radio France - Nathan Airelté

Ce bonnet phrygien placé sur la pointe de la Cathédrale de Strasbourg, on le doit à Jean-Michel Sultzer, ancien propriétaire de la Maison Bastian dont le buste est accroché juste au dessus.

Des sculptures de cette cathédrale coiffée du bonnet phrygien réalisées par l'artiste Alsacien Nicole Kopp sont d'ailleurs disponible à l'achat aux antiquités Bastian.

Une dizaine de sculptures de la Cathédrale de Strasbourg coiffé du bonnet phrygien restent disponible à la vente. © Radio France - Nathan Airelté

