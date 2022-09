Les aspirations du monde sous l'œil enrichi des cinéastes avec le festival "Nouv.o.monde"

France Bleu Provence est partenaire de la 11e édition du festival de cinéma "Nouv.o.monde" organisé par les Films du Delta à Rousset, Trets et Aix-en-provence du vendredi 30 septembre au dimanche 9 octobre 2022.

Le Festival Cinéma de Rousset - Pays d'aix "Nouv.o.monde" a vocation d’éclairer, avec le recul du cinéaste, les mouvements du monde et les sujets de société qui nous préoccupent et nous questionnent en « Version Originale ».

Un voyage au cœur de la création cinématographique

Cette 11e édition nous propose à travers 23 séances, un voyage au cœur de la création cinématographique internationale actuelle.

Vous allez découvrir des longs-métrages en avant-première, des premières œuvres, des séances de courts-métrages thématiques de réalisateurs/trices originaires de 15 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Iran, Japon, Liban, Macédoine, Maroc, Royaume-Uni, Ukraine.

33 films rythmés aux pulsations du monde

33 films comme autant de battements de cœur rythmés aux pulsations du monde qui nous racontent des histoires singulières et universelles. Des histoires de famille et d’héroïnes modernes, de transmission et d’émancipation, d’amours et de fraternité, de vélo et de planète, de mémoire et de résilience, d’engagement et de solidarité, de corruption et de résistance.

Cette année, deux séances avec le cinéaste Philippe Faucon, une fenêtre sur le jeune cinéma ukrainien et iranien qui attestent de la force des artistes à témoigner, résister et porter haut le cinéma et la liberté d’expression.

Rencontres, expositions...

Les rencontres à l’issue des projections sont de véritables espaces pour se questionner, échanger, partager des émotions, s’enrichir du regard des autres et prolonger ces instants de cinéma. Un moment où amateurs et professionnels peuvent, simplement, confronter leur vision du monde et du cinéma.

Des expositions, concerts, dédicaces de livres, lectures, conférence, création chorégraphique sont organisés en lien étroit avec les thématiques, afin d’enrichir grâce à d’autres formes d’art, les thèmes abordés par les cinéastes.

Pour consulter la programmation complète, c'est ici